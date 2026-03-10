Poder Judicial ordena liberación de 'Negro' Marín a solo días de ser extraditado desde España

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial vuelve a estar en el centro de la polémica luego de ordenar la liberación de Miguel Ángel Marín Morón, alías 'Negro Marín', quien recientemente había sido extraditado al Perú desde España tras ser sindicado como principal cabecilla de la peligrosa banda 'Los sanguinarios de la construcción'

La decisión fue tomada por el juez Roberth Rimachi de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla, a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla. Uno de los principales argumentos del magistrado es que las denuncias se hicieron cuando el acusado no se encontraba en el país, sino en el viejo continente.

PJ ordena liberación con comparecencia de 'Negro Marín'

El pasado 5 de enero, Miguel Ángel Marín Morón, alías 'Negro Marín' fue capturado en Madrid, España gracias a una alerta internacional por delitos como sicariato, extorsión y lesiones graves. Luego de varios meses de gestión, la justicia peruana logró que este rankeado criminal sea extraditado el pasado 27 de febrero.

En su momento, el fiscal provincial Edwin Velásquez del Tercer Equipo de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, solicitó 36 meses de prisión preventiva mientras continuaban las investigaciones. De acuerdo a la evidencia recogida por este grupo de trabajo y la PNP, la organización se dedicaba a exigir el pago de cupos a empresarios, emprendedores y negocios locales de Lima Norte a cambio de una falsa seguridad.

Además, se presume que la banda se habría infiltrado en las municipalidades de Comas, Carabayllo y Ancón, gracias a la versión de testigos y colaboradores eficaces. El delincuente también es señalado como brazo derecho de Adam Lucano Cotrina, alias 'El Jorobado', quien también es investigado por delitos de extorsión.

🚨 #PNPInforma | "𝗡𝗲𝗴𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻" 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝘅𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝘆 𝘀𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝗼

Miguel Ángel Marín Morón, alias "Negro Marín", fue extraditado desde el Reino de España y puesto a disposición de la justicia... pic.twitter.com/8PDsbWKn0g — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 28, 2026

Ahora, el INPE deberá acatar esta polémica decisión del Poder Judicial y poner en liberación a Marín Morón. El acusado deberá cumplir con ordenanzas impuestas como declarar su domicilio o ir mensualmente a firmar a la sede del PJ.

Fiscalía apeló decisión

Como era de esperarse, el Ministerio Público apeló esta decisión a través de Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste. La entidad no solo rechazó la postura tomada por el PJ, sino que hizo hincapié en que el mismo juzgado que logró su extradición, sea el que ahora lo ponga el libertad.

"El investigado fue extraditado desde España, el 27 febrero último, a solicitud del mismo juzgado que dispuso la libertad de Miguel Marín", indicaron.

En resumen, el Poder Judicial ordenó libertad con comparecencia de Miguel Ángel Marín Morón quien fuera extraditado desde España al ser sindicado como cabecilla de 'Los Sanguinarios de la Construcción'.