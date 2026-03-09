Isabella Ladera y su INESPERADO mensaje tras dolorosa PÉRDIDA de Hugo García

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer Isabella Ladera lanzó un emotivo mensaje tras la dolorsa pérdida de Hugo García, padre del hijo que está esperando y que causó gran revuelo en las redes sociales. ¿Qué dijo la pareja del exchico reality?

Hugo García sufre lamentable pérdida

En las últimas semanas, Hugo García e Isabella Ladera acapararon los titulares de la farándula local tras anunciar que están en la dulce espera de un bebé. En medio de esta gran noticia que los mostraba emocionados por la llegada del nuevo miembro a su familia, surge un desgarrador momento para el exparticipante de 'Esto es Guerra' (EEG).

El exchico reality reveló en una publicación en su cuenta oficial de Instagram que su abuela falleció. A través de un emotivo mensaje, Hugo García, lamentó que su familiar no pueda ver nacer a su bisnieto (a) y aprovechó en compartir algunas fotografías suyas para darle el último adiós.

"Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@. Buen viaje, mi mamá Bertha. Descansa en paz... ¡dale un abrazo a papá y al abuelo por mí! Te amo", escribió para expresar el dolor que le embargaba por la sensible partida de su abuelita.

Más tarde, compartió una foto de la tumba de su abuela junto a las de Carlos Alberto García Rodríguez, su abuelo, y Víctor Hugo García Monteverde, su padre, quienes fallecieron hace tiempo. "Que en paz descanses mamita hermosa (...) Te voy a extrañar tanto", agregó.

Inesperada reacción de Isabella Ladera

La publicación no tardó en generar reacciones de sus seguidores, quienes expresaron apoyo y solidaridad ante esta dolorosa pérdida familiar. No solo amigos y fans se sumaron a las condolencias, sino también su pareja Isabella Ladera.

En el post compartido por Hugo García, la joven influencer tuvo una emotiva reacción: "Madre hermosa por siempre", escribió sumándose al momento de luto del padre de su segunda hija.

Mensaje de Isabella Ladera por la muerte de la abuela de Hugo García.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

En medio del trend en TikTok que pone en la mira a Hugo García y pone en duda su paternidad, Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores brindando mayores detalles sobre la revelación del sexo de su primer bebé juntos y cuántos meses de embarazo tiene.

La influencer venezolana compartió una foto anunciando que tenía 20 semanas de gestación y esperaba ansiosa la llegada de "su alma", su querido bebé.

Es así como tras dar a conocer que espera un bebé, Hugo García vive un doloroso momento por la muerte de su abuela y su pareja Isabella Ladera no dudó en lanzar un emotivo mensaje en redes sociales.