Selección de Bolivia no convocó a Marcelo Martins y su hermano decide apoyar a rival: "Vamos Surinam"

Semanas atrás el mundo del fútbol sudamericano y boliviano se vio sorprendido tras el anuncio de que el histórico Marcelo Martins retornó del retiro para unirse a las filas del equipo Oriente Petrolero con el objetivo de poder ser convocado a la selección, pero se conoció que no ha sido tomado en cuenta por el entrenador, lo que ha ocasionado que su hermano apoye al próximo rival de Bolivia.

Marcelo Martins no fue convocado por Bolivia para enfrentar a Surinam

Con miras a poder alcanzar su tan ansiada clasificación al Mundial 2026, Óscar Villegas, entrenador de la selección de Bolivia, oficializó la lista de convocados para enfrentar a su par de Surinam, el próximo 26 de marzo en Nuevo León, México.

En la previa, y tras conocer públicamente el deseo del ariete altiplánico, el estratega de 'La Verde' ya había adelantado que el 'Flecheir'o' no se encuentra al 100 por ciento y que las posibilidades de figurar en una próxima nómina eran escasas.

Y como vemos, Villegas mantuvo su firme postura y no tomó en cuenta a Martins. El histórico goleador de Bolivia estuvo cerca de dos años sin actividad y fue recién esta temporada que volvió a jugar.

El destacado delantero marcó dos goles de penal para Oriente Petrolero en los últimos minutos de partido, pero el seleccionador consideró que aún no era suficiente para un llamado.

Por su parte, el exfutbolista de Cruzeiro también se mostró sereno en las diferentes entrevistas que concedió indicando que la última palabra la tenía el director técnico Óscar Villegas y que él continuaría trabajando para que en un determinado momento pueda llegar su llamado.

Publicación del hermano de Marcelo Martins

La furia del hermano de Marcelo Martins

La noticia no fue para nada bien tomada por el hermano de Marcelo Martins, Marlon Martins, quien se mostró totalmente disconforme con el entrenador Villegas por no tomar en cuenta al experimentado delantero.

Por tal razón descargó su furia recurriendo a sus redes sociales y dejó un sútil mensaje que causó polémica y está dando de qué hablar. "¡Vmos Surinam car***!".

