SIN LUZ el 10 y 11 de marzo: ¿Qué distritos se verán afectados con el corte del servicio eléctrico?

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sin servicio eléctrico el martes 10 y miércoles 11 de marzo. Conoce qué distritos se verán afectados con el corte de luz programados para esas fechas, según el último reporte de Hidrandina.

¿Por qué será el corte de luz?

La empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país volvió a sorprender a la ciudadanía y esta vez al dar la noticia de que ejecutará una nueva jornada de restricción temporal del servicio eléctrico en determinadas zonas por acciones necesarias que permitan seguir brindando un servicio de calidad y evitar futuras averías.

Entre los trabajos que se desarrollarán este 10 y 11 de marzo y por el cual será la suspensión temporal de la luz son cambio de estructuras, reubicación y demás. En ese marco, exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de n contar con el servicio y también dio una serie de recomendaciones:

Carga tus dispositivos: Asegúrate de tener celulares y laptops con batería al 100%.

Asegúrate de tener celulares y laptops con batería al 100%. Electrodomésticos: Desenchufa aparatos sensibles para evitar daños por posibles picos de tensión al retorno del servicio.

Refrigeración: Evita abrir la refrigeradora constantemente para conservar el frío de los alimentos.

Distritos afectados el 10 de marzo

Hidrandina, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, reportó que el corte de luz se ejecutará el martes 10 de marzo en distritos de La Libertad y Cajamarca. Estos son los detalles de la interrupción:

En La Libertad

Zonas de La Esperanza desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. en: AA. HH La Verónica: Av. José Gabriel de Condorcanqui cdra. 10; Av. Metropolitana Nº /Ca. M. Bastidas; Ca. Boyaca cdra. 1; Ca. Carabobo cdras 1, 2, 3; Ca. Condorcanqui cdras 10, 11; Ca. Micaela Bastidas cdras 1, 2, 3; Ca. Mochica cdra. 2; Ca. Pedro Murillo cdras 9, 10, 11; Ca. Pichincha cdras 1, 2; Ca. Túpac Amaru cdra. 10; Pj Túpac Amaru cdras 1, 2; Pj. Uno cdra. 1. PP.JJ. La Esperanza: Av. José Gabriel de Condorcanqui cdras 10, 11; Ca. Condorcanqui cdra. 11; Ca. Micaela Bastidas cdra. 2; Ca. Pichincha cdra. 1.

Huanchaco desde las 2:00 p.m. a 5:30 p.m. en: AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre: Mzas 61, K, R, W. Sector Villa Judicial: Ca. Las Magnolias mza W; Ca. Las Orquídeas mza S, V; Ca. Los Ficus mza R, V; Ca. Los Jazmines mza L; Mzas 5, I, J, K, L, M, M´, Q, R, S, S´, V, V´, W, X.

En Cajamarca

En Jesús/Cajamarca desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.: C.P Hualqui.

Sin luz en estas zonas el 11 de marzo

Por otro lado, las zonas afectadas el miércoles 11 de marzo son las ubicadas en la región Áncash:

En Yungay desde las 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: Irish y anexo.

En La Libertad

En Moche desde las 8:00 a las 5:00 p.m.: La campiña de Moche, Huaca de la Luna, Residencial Villa Silvestre, Agropecuaria San Miguel.

Con el objetivo de evitar fallas futuras, se ejecutarán nuevas jornadas de cortes de luz el 10 y 11 de marzo en distintos puntos del país como parte de los trabajos de mantenimiento, según Hidrandina.