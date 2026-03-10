Premier Denisse Miralles afirma que crisis energética podría acabar antes del domingo: "Todo está evolucionando favorable"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La premier Denisse Miralles aseguró que la crisis energética que afecta al país por el desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) podría resolverse antes del domingo 15 de marzo.

"Todo está evolucionando favorable y me hace creer que vamos a poder anunciar, no sé si hoy más tarde, pero de repente ya no es el domingo la fecha sino antes. Y eso es positivo porque se restablece la provisión de gas natural cuya falta justamente es la que le está generando presión al consumo de los otros combustibles", indicó en declaraciones para Exitosa.

La premier recordó que inicialmente se estimó un plazo de 14 días para superar la emergencia, pero los indicadores muestran avances, como el aumento del volumen del gas de 70 a 80 millones de pies cúbicos para el consumo diario de la población.

"Confiamos que esto es así porque tenemos algunos indicadores. Lo hemos mencionado: el primer reporte fue que teníamos 70 millones de pies cúbicos diarios disponibles, el fin de semana se aumentó a 80 y ayer nos dijeron que tenemos 86."

Del mismo modo, el Gobierno ha implementado diversas acciones para mitigar el impacto en las familias y transportistas. El Ministerio de Energía y Minas lideró este martes la quinta reunión del comité energético, donde se ratificó que el país cuenta con stock suficiente de combustibles como gasolinas, GLP y diésel para atender la demanda nacional. Entre las medidas adoptadas destacan:

Vale FISE de S/30 para más de 1.2 millones de hogares.

para más de 1.2 millones de hogares. Bono de S/120 para taxistas autorizados por la ATU.

para taxistas autorizados por la ATU. Suspensión temporal de créditos de conversión vehicular al GNV.

Generadoras eléctricas y debate sobre costos

En paralelo, la crisis ha abierto un debate sobre el rol de las empresas de generación eléctrica. Kallpa, Engie y Orygen solicitaron al Ejecutivo trasladar parte de sus pérdidas a los recibos de luz de los usuarios, argumentando que el uso de diésel es hasta diez veces más caro que el gas.

El periodista Paolo Benza, en diálogo con Exitosa, cuestionó esta propuesta, señalando que las compañías tienen suficiente liquidez y que sería injusto que los ciudadanos asuman los costos de un riesgo empresarial.

Supervisión y control

El Osinergmin y el Indecopi intensificaron la fiscalización en grifos y plantas de abastecimiento para evitar especulación. Además, se programaron arribos de buques con GLP y combustibles entre el 8 y el 21 de marzo, lo que refuerza la expectativa de normalización.

Las declaraciones de la premier Denisse Miralles transmiten optimismo sobre una pronta solución a la crisis energética. Mientras los indicadores muestran una recuperación acelerada del suministro de gas natural, el debate sobre quién debe asumir los costos de la emergencia —empresas o usuarios— sigue abierto y marcará la discusión política y económica en los próximos días.