Cheleférico: Así es el ingenioso invento peruano para transportar cajas de cerveza en cerro

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

En lo alto de un cerro peruano, la creatividad volvió a sorprender. Un grupo de vecinos ideó el "cheleférico", un invento casero con poleas y cables que permite transportar cajas de cerveza de un punto a otro del cerro sin tener que bajar ni subir por las empinadas escaleras. El invento, registrado en video y compartido en TikTok, se ha vuelto viral.

¿Qué es el "cheleférico" y cómo funciona?

La creatividad peruana volvió a sorprender. Un usuario de TikTok registró un invento casero —apodado "cheleférico"— que mueve cajas de cerveza de un punto a otro en pleno cerro sin pisar un solo peldaño.

En el clip se ve una caja subir "cuesta arriba" enganchada a un juego de poleas y cables que hacen el trabajo duro por quienes están abajo y arriba. La idea es sencilla: se arma un recorrido aéreo entre dos niveles del inmueble y, con un tirón coordinado, la "chela" viaja segura de extremo a extremo.

El video no muestra un taller ni maquinaria industrial; es pura inventiva de barrio. El sistema parece armado por vecinos para evitar el sube y baja por escaleras con peso. Así, mientras uno engancha la caja en la parte baja, otro la recibe arriba. Todo en segundos, sin esfuerzo físico y con la caja íntegra al final del trayecto.

De acuerdo con el clip viral compartido en la cuenta @mery.anne41, el "cheleférico" fue pensado para facilitar el traslado de bebidas en una zona con desnivel.

La usuaria captó el momento y lo subió a TikTok; el resto lo hizo el algoritmo y la curiosidad colectiva. En horas, el video sumó reproducciones y comentarios, y fue replicado en otras redes por lo ingenioso del truco y por el sello "hecho en casa" que tanto gusta.

Reacciones en redes sociales

Los comentarios no se hicieron esperar y dejaron frases que ya andan circulando como eslóganes. Entre los más compartidos están: "La chela voladora", "Los chelefericos", "Chile podrá tener de sus trenes subterráneos, pero jamás tendrá el 'Cheliferico'", "El Perú ya es potencia mundial", "Ni la NASA" y "Definitivamente, en Perú no te aburres".

Además de las bromas, varios cibernautas resaltaron el ingenio del armando y la rapidez del traslado. Otros preguntaron por la resistencia de los cables, el peso máximo de la caja y si el sistema aguanta más de un viaje seguido. No hay detalles técnicos en el clip, pero el recorrido se ve estable y la caja llega sin daños.

La difusión del cheleférico en Perú ha permitido conocer un invento casero que facilita el traslado de cajas de cerveza en cerro sin esfuerzo físico. Las imágenes evidencian el ingenio y la colaboración de vecinos para resolver una necesidad cotidiana en zonas de difícil acceso.