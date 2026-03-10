¡Alerta naranja por lluvias intensas! Fuertes precipitaciones se esperan en 26 provincias de siete regiones: Revisa cuáles son

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en seis regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 069, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del miércoles 11 de marzo en las regiones de Apurímac, Cusco, Junín, Loreto, Madre de Dios y Puno. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Apurímac : Abancay, Antabamba, Aymares, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Antabamba, Aymares, Cotabambas y Grau. Cusco : Acomayo, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi.

: Acomayo, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi. Junín : Satipo.

: Satipo. Loreto : Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Requena.

: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Requena. Madre de Dios : Manu y Tambopata.

: Manu y Tambopata. Puno: Carabaya y Sandía.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la selva norte y sur se prevén lluvia y chubascos de moderada a fuerte intensidad.



Asimismo, se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/xKggHNuHi9 — Senamhi (@Senamhiperu) March 10, 2026

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la zona norte y sur, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de moderada intensidad en la costa norte (Tumbes y costa de Piura). En la costa centro, no se descarta ocurrencia de lluvia dispersa y ligera.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en las próximas semanas las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.