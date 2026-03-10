Inicio del año escolar está GARANTIZADO para el lunes 16 de marzo, anunció el Gobierno

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el segundo día de la medida de clases virtuales obligatorias en Lima y Callao, el Gobierno anunció que el inicio del año escolar 2026 en colegios públicos a nivel nacional está garantizado para el lunes 16 de marzo.

Gobierno garantiza inicio del año escolar para este lunes

En diálogo con los medios, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles precisó que el ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, ha realizado el monitoreo previo respectivo en todo el país y las coordinaciones necesarias para ello.

Asimismo, la premier sostuvo que la preparación para el inicio del año escolar se ha gestionado con anticipación desde el año pasado, para que los colegios estén listos para recibir a sus alumnos.

"Este es un tema que se gestiona desde el año anterior incluso, porque no es solamente que las escuelas estén listas para abrir, sino que también hay una coordinación, por ejemplo, con la alimentación de los chicos", sostuvo la premier.

Denisse Miralles afirma que Gobierno garantiza inicio del año escolar para el 16 de marzo.

Afirma que crisis energética podría acabar antes del domingo

Por otro lado, la jefa de Gabinete aseguró que la crisis energética que afecta al país por el desabastecimiento de gas natural podría resolverse antes del domingo 15 de marzo.

"Todo está evolucionando favorable y me hace creer que vamos a poder anunciar, no sé si hoy más tarde, pero de repente ya no es el domingo la fecha, sino antes. Y eso es positivo, porque se restablece la provisión de gas natural", indicó en declaraciones para Exitosa.

Miralles recordó que, si bien inicialmente se estimó un plazo de 14 días para superar la emergencia, los indicadores muestran avances, como el aumento del volumen del gas de 70 a 80 millones de pies cúbicos para el consumo diario de la población.

Del mismo modo, el Gobierno ha implementado diversas acciones para mitigar el impacto en las familias y transportistas. El Ministerio de Energía y Minas lideró este martes la quinta reunión del comité energético, donde se ratificó que el país cuenta con stock suficiente de combustibles como gasolinas, GLP y diésel para atender la demanda nacional. Entre las medidas adoptadas destacan:

Vale FISE de S/30 para más de 1.2 millones de hogares.

para más de 1.2 millones de hogares. Bono de S/120 para taxistas autorizados por la ATU.

para taxistas autorizados por la ATU. Suspensión temporal de créditos de conversión vehicular al GNV.

La premier Denisse Miralles aseguró que el inicio del año escolar en colegios públicos a nivel nacional está garantizado para este 16 de marzo, pues el Minedu ha realizado un monitoreo previo en todo el país.