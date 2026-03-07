Petroperú vuelve a cambiar de presidente: Edgar Zamalloa fue designado por Junta General de Accionistas

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis energética en el Perú parece haber afectado a distintos organismos del Estado a raíz de la falta del gas natural. Por ejemplo, en las últimas horas el 100 % del directorio de Petroperú, presidido por Elba Rojas desde finales de diciembre, fue removido en su totalidad de acuerdo a la decisión tomada por la Junta General de Accionistas.

Edgar Zamalloa fue designado como presidente de Petroperú

Esta junta, la cual está integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas al 60% y el Ministerio de Energía y Minas al 40 %, también acordó designar al economista Edgar Leonidas Zamalloa Gallegos como nuevo director a partir de este sábado 7 de marzo. Así lo dio a conocer la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores.

Zamalloa cuenta con una larga experiencia dentro del MEF, pues ha ocupado altos cargos en los últimos años, además de tener conocimientos en gestión pública y formulación de políticas económicas.

"En su trayectoria profesional ha ocupado cargos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). Además, ha participado en procesos vinculados a relaciones corporativas y gubernamentales, así como en negociaciones con organismos multilaterales", indicó El Peruano.

Elba Rojas dejó de ser presidenta de Petroperú.

A su vez, Julio César de la Rocha Corzo y Miguel Alberto Flores Bahamonde fueron designados como directores independientes, mientras que Carlos Adrián Linares Peñaloza y Carlos Augusto Villalobos Dulanto tendrán el cargo de directores no independientes.

Reestructuración de Petroperú

Estos drásticos cambios se dan en medio de un proceso de reestructuración de la estatal petrolera la cual ha sido duramente cuestionada en los últimos meses. Incluso, la empresa he va valido a Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, duros cuestionamientos en su contra por parte de las bancadas opositoras.

Estos movimientos políticos han dejado en claro su intención de que Petroperú sea privatizada y que sus activos puedan ser vendidos para así cubrir la millonaria deuda que arrastra. Sin embargo, el gobierno de José Balcázar aseguró que brindará el apoyo económico necesario para que la compañía pueda seguir operando a pesar de los cuestionamientos.

En concreto, la Junta General de Accionistas de Petroperú destituyo a Elba Rojas como presidenta de la empresa y designó a Edgar Zamalloa Gallegos como su nuevo mandamás. El cambio se hace efectivo desde este sábado 7 de marzo.