Dos sismos sacuden Cajamarca en menos de dos horas, HOY 7 de marzo: Conoce la magnitudes y epicentros

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos sismos han sacudido la región Cajamarca en menos de dos horas este sábado 7 de marzo. En la siguiente nota conoce las magnitudes, epicentros y más detalles de ambos movimientos telúricos, de acuerdo a información del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Dos temblores sacuden Cajamarca

En su más reciente reporte, el Centro Sismológico Nacional (Censis), servicio que pertenece al Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó que un sismo de magnitud 4.8 en la escala de Richter se suscitó en territorio cajamarquino al promediar a las 11 y 36 de la mañana exactamente a 22 kilómetros al noroeste de Jaén, en la provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca.

Además, se señala que tuvo una profundidad de 27 kilómetros, con un nivel de intensidad III-IV en la escala de Mercalli modificada, que lo describe como un sismo leve a moderado, sin que se reporten daños materiales ni personales por el momento. De igual forma se precisa que, el movimiento telúrico presentó una latitud de -5.55 y una longitud de -78.93.

Posteriormente, precisamente a la 1 y 15 de la tarde, otro sismo sacudió la misma zona de esta región. De acuerdo al reporte del IGP este tuvo una magnitud de 4.9 y registró una profundidad de 29 kilómetros. Teniendo la referencia así como la latitud y longitud igual a la del primer temblor.

Dos sismos se suscitaron en Cajamarca en menos de dos horas este sábado

¿Cuáles fueron los epicentros de los sismos?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro del primer y segundo sismo fue en el distrito San José Del Alto, en la provincia de Jaén.

COEN-Indeci indica el epicentro del primer sismo

Al tratarse de movimientos telúricos que alcanzaron el rango de magnitud 4.8 y 4.9, respectivamente, fueron catalogados con etiqueta amarilla, de acuerdo al parámetro sísmico.

COEN-Indeci indica el epicentro del segundo sismo

La importancia de tener una mochila de emergencia

Es importante recordar que el Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Océano Pacífico por lo que es recurrente que se susciten movimientos telúricos como los de Cajamarca.

En tal sentido, es vital que en los hogares se tenga a la mano una mochila de emergencia ante este tipo de desastres naturales. ¿Pero qué debe incluir? Al respecto, entidades como Indeci recomiendan que se incluya:

Alcohol o desinfectante

Medicina

Pastillas

Vendas y curitas

Toallas y frazadas

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Linterna y radio a pilas

Es así que este sábado 7 de marzo se registraron dos movimientos telúricos en Cajamarca de 4.8 y 4.9 de magnitud en la escala de Richter que sorprendieron a la población y nos hizo recordar que debemos estar preparados con nuestra mochila de emergencia.