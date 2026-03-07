Alianza Lima sumaría arquero extranjero para el partido ante Melgar: "Está en los planes del entrenador"

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima se encuentra en plena preparación para el partido ante Melgar y las expectativas de sus hinchas no dejan de crecer. Tras varias semanas con ausencias en puestos clave, el equipo podría volver a contar con un arquero extranjero justo a tiempo para la fecha 6 del Torneo Apertura.

Alianza Lima recuperaría a Guillermo Viscarra

La noticia le cayó como agua en el desierto a los seguidores blanquiazules. Guillermo 'Billy' Viscarra, quien no jugaba desde el partido ante 2 de Mayo en Paraguay, ya entrena con normalidad y estaría en los planes del entrenador Pablo Guede para el enfrentamiento ante Melgar.

"Billy ya está bien, está entrenando con normalidad con Alianza Lima. Se ha logrado recuperar completamente de su lesión. Si bien no lo puedo asegurar, tengo entendido que está en los planes del entrenador de cara al partido del lunes por el campeonato peruano", señaló su padre, Sergio Viscarra a Deporte Total.

El regreso de Billy Viscarra llega después de casi un mes de ausencia, periodo en el que Alianza Lima mantuvo su liderazgo pese a las bajas importantes. La directiva y el comando técnico han seguido de cerca su recuperación, asegurándose de que esté listo para la exigencia de la Liga 1.

¡TODO LISTO PARA EL RETORNO DEL BILLY!

.

.

Sergio Viscarra, padre del arquero de La Verde y Alianza Lima, confirmó una gran noticia de cara al repechaje para la selección nacional. pic.twitter.com/9ICGObMeFf — Deporte Total (@deportetotal_bo) March 6, 2026

Alianza Lima enfrentará a Melgar

El partido ante Melgar de Juan Reynoso se jugará el lunes 9 de marzo desde las 20:30 horas y será transmitido por L1 Max a nivel nacional e internacional. Alianza Lima llega motivado, con la necesidad de mantener su primer lugar y aprovechar la reaparición de Billy Viscarra para reforzar la portería.

Aunque todavía no hay certeza de que Viscarra integre la lista definitiva de convocados, su regreso al entrenamiento es un indicio positivo de que podría ser parte del plantel.

Los hinchas esperan con ansias la confirmación oficial del once que presentará Pablo Guede, y la expectativa creció aún más tras el tuit del periodista deportivo Gerson Cuba.

"Guillermo Viscarra y Mateo Antoni ya se encuentran recuperados y quedan listos para una posible convocatoria de Alianza Lima de cara al duelo ante Melgar (...) El equipo blanquiazul no presenta jugadores lesionados en su plantel", aseguró, alimentando la ilusión de ver a todos los titulares disponibles ante Melgar.

Con Guillermo Viscarra en recuperación y entrenando al 100%, Alianza Lima podría contar nuevamente con su arquero extranjero para el partido ante Melgar. El equipo blanquiazul se prepara para mantener su dominio en la Liga 1 y aprovechar la motivación que representa tener de vuelta a un jugador clave.