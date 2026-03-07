Corte de luz el 9 de marzo: Conoce AQUÍ los distritos afectados por el corte del servicio eléctrico

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿A preparar las velas y linternas? Un nuevo corte de luz se ejecutará este lunes 9 de marzo, de acuerdo al último reporte de Hidrandina. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción del servicio eléctrico en el país.

¿Por qué será el corte de luz el 9 de marzo?

La empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país anunció que se tienen programados trabajos de mantenimiento preventivo y mejora de las redes para este lunes 9 de marzo.

Entre las acciones a realizar en esa fecha están el cambio de estructuras, reubicación u otras medidas necesarias para seguir brindando un servicio de calidad y permitir que el sistema no tenga problemas en el futuro.

En ese marco, Hidrandina exhorta a los usuarios a tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de la restricción temporal del servicio eléctrico en sus hogares.

Distritos afectados por el corte de luz

De acuerdo al reporte, los distritos de la región Áncash y Cajamarca se verán afectados. A continuación, todos los detalles para que tomes precauciones el lunes:

En Áncash

Distrito de Samanco/Del Santa desde las 10:00 a.m. a 11:00 p.m.: Pueblo Samanco, conjunto Habitacional Samanco, Bosque y Las Brisas Pueblo Samanco, AA.HH. Las Poncianas, AA. HH. La Capilla, Caserío El Dorado, Balneario Los Chimús.

desde las 10:00 a.m. a 11:00 p.m.: Pueblo Samanco, conjunto Habitacional Samanco, Bosque y Las Brisas Pueblo Samanco, AA.HH. Las Poncianas, AA. HH. La Capilla, Caserío El Dorado, Balneario Los Chimús. En Yungay, desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.: Distritos de Quillo y Cascapara.

desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.: Distritos de Quillo y Cascapara. Desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en el Santa: Miramar Alto, Dos de Mayo, Santo Domingo, La Victoria, Miraflores Bajo, El Porvenir, Los Girasoles.

En Cajamarca

En Tongo/San Miguel desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: C.P.M. Tongod, Barrio San Juan. Quitahuasi, La Lucma, Quellahorco, La Coronilla, Chucllapampa, Lirio Andino, La Palma Sector I, Sector Alto Mirador, Anexo El Capulí, Sector Pueblo Libre, El Triunfo, La Laguna, Anexo El Pozo, El Alumbre.

desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: C.P.M. Tongod, Barrio San Juan. Quitahuasi, La Lucma, Quellahorco, La Coronilla, Chucllapampa, Lirio Andino, La Palma Sector I, Sector Alto Mirador, Anexo El Capulí, Sector Pueblo Libre, El Triunfo, La Laguna, Anexo El Pozo, El Alumbre. En Catilluc/San Miguel, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. : C.P.M. Catilluc, C.P. Los Ángeles, C.P. Quilcate. La Selva, Llamapampa, La Unión, El Milagro, Nuevo Progreso, Sector Zognad Bajo, El Bado, Baños Quilcate, Sector El Llanten, Alto Perú, Anexo Nuevo Edén, Sector Pueblo Nuevo, Huamali - Los Ángeles, Rupahuasi, San Mateo de Quilcate.

: C.P.M. Catilluc, C.P. Los Ángeles, C.P. Quilcate. La Selva, Llamapampa, La Unión, El Milagro, Nuevo Progreso, Sector Zognad Bajo, El Bado, Baños Quilcate, Sector El Llanten, Alto Perú, Anexo Nuevo Edén, Sector Pueblo Nuevo, Huamali - Los Ángeles, Rupahuasi, San Mateo de Quilcate. Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m . en San Miguel: Sector Santa Rosa. Caseríos: Santa Rosa, Nuevo Porvenir, El Agrario.

. en San Miguel: Sector Santa Rosa. Caseríos: Santa Rosa, Nuevo Porvenir, El Agrario. En Llapa/San Miguel desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en: Caseríos: Peña Blanca, El Convento, El Convento Alto y Bajo, La Calzada, Anexo Pampa Verde, Alto Perú, Anexo El Suro, El Suro Alto Y Bajo, Anexo Huacarume, Gordillos.

En Pulán/Santa Cruz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.: Minera La Zanja S.R.L.

