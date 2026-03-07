Alerta en Ayacucho por inundaciones: Minsa despliega ayuda humanitaria tras desborde de río Sanquirhuato

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud (Minsa), ha realizado una serie de acciones de apoyo hacia la población del distrito de Ayna San Francisto, en Ayacucho, debido a los severos daños provocados por el desborde del río Sanquirhuato producto de las intensas lluvias.

Coordinan vuelos humanitarios

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el organismo del Estado realizó una publicación en donde brindó detalles sobre las medidas que está tomando el Gobierno peruano ante esta situación en donde miles de casas quedaron inundadas.

"El Minsa trasladó una tonelada y medios de medicamentos, insumos médicos, implementos de aseo y útiles escolares para atender a la población afectada por la emergencia causada por la activación de quebradas y el incremento del caudal del río Sanquirhuato", escribieron en su publicación, realizada este sábado 7 de marzo.

En tal sentido, informaron que se están gestionando vuelos humanitarios para continuar reforzando la ayuda. Mientras ejecutan ello, se trasladó un puesto médico de avanzada para atender a los pobladores que han resultado perjudicados ante esta situación.

Además, se habrían enviado medicamentos, balones de oxígeno y portasueros; así como insumos médicos, implementos de aseo y útiles escolares, en el marco del inicio del año escolar 2026, el cual se podría ver seriamente afectado debido a esta emergencia natural.

Personal militar del VRAEM brinda apoyo

Cabe mencionar que, este viernes, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú también se pronunciaron al respecto y evidenciaron la ayuda que están brindando en el distrito de Ayna San Francisco. De tal modo, personal militar del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) realizó labores de búsqueda y rescate en la zona.

Además, apoyaron con los trabajos de remoción de escombros y limpieza de las zonas afectadas ante este desastre natural. Según precisaron, la labor que realizan se ejecuta tras una coordinación con las autoridades locales.

Brigadistas brindaron atención

Como se recuerda, el Minsa, a través de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd), dispuso el despliegue de brigadistas de Salud hasta el mencionado distrito.

Según informaron, hasta el momento, se reportaron tres personas lesionadas con diagnóstico de politraumatismo, quienes vienen siendo atendidas en el Hospital de Apoyo San Francisco con diagnóstico de politraumatismos.

De esta manera, el Minsa ha trasladado medicamentos y demás implementos para los damnificados de la inundación en el distrito de Ayna, provincia de La Mar (Ayacucho).