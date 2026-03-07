Campaña gratuita de DNI electrónico este 11 y 12 de marzo: Descubre AQUÍ todos los detalles

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce quiénes se verán beneficiados con la campaña gratuita para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. Además, descubre los requisitos y los trámites que se podrán realizar este 11 y 12 de marzo.

Beneficios de tener DNI electrónico

Luego de que varios ciudadanos denunciaron demoras en el servicio de entrega del DNI electrónico, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que la afección temporal ya ha sido solucionada y que actualmente se están tramitando sin ningún problema. En ese marco, también surge otra buena noticia.

Pues bien, en el marco de los preparativos para las Elecciones Generales 2026, se realizará en una determinada región del país una campaña gratuita para tramitar el DNIe que contempla la inscripción por primera vez, renovación y otros procedimientos, en coordinación con municipalidades e instituciones públicas.

La jornada busca facilitar el acceso a la identificación oficial y promover la inclusión. Además, ten en cuenta los beneficios que trae consigo el DNI electrónico en el país:

Abre las puertas al mundo digital de forma segura, eficiente y con total respaldo legal.

de forma segura, eficiente y con total respaldo legal. Certificado de autenticación digital: permite verificar tu identidad al ingresar a plataformas digitales del Estado o privadas, como si presentaras tu documento físicamente.

permite verificar tu identidad al ingresar a plataformas digitales del Estado o privadas, como si presentaras tu documento físicamente. Certificado de firma digital: Te permite firmar documentos electrónicos con la misma validez que una firma manuscrita.

Te permite firmar documentos electrónicos con la misma validez que una firma manuscrita. Agilidad en gestiones: Reduce tiempo y desplazamientos al poder realizar trámites desde casa o cualquier lugar con conexión a internet.

¿Campaña gratuita del DNIe en dónde?

De acuerdo a la información difundida en redes sociales, la campaña gratuita el miércoles 11 de marzo se realizará en el distrito de Tambo de Mora, región Ica, desde las 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Los beneficiarios del trámite para el DNI electrónico serán los siguientes:

Menores de 0 a 17 años.

Adultos mayores de 60 años (sin calificación del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)).

La iniciativa también se replicará en la región de La Libertad, pero no solo el miércoles, sino también el jueves 12 de marzo, precisamente en Huanchaco. De acuerdo al reporte en Facebook, la jornada se desarrollará en el Auditorio Municipal - Casita de Madera, en coordinación con el Reniec. Se atenderán los siguientes trámites:

Menores de edad: inscripción por primera vez, cambio a DNI electrónico, actualización de domicilio, renovación de fotografía y duplicados.

cambio a DNI electrónico, actualización de domicilio, renovación de fotografía y duplicados. Adultos de 18 a 59 años: con constancia del SISFOH.

Adultos mayores de 60 años: todos los trámites disponibles.

Campaña gratuita del DNI electrónico.

El DNI electrónico no solo es más seguro, sino que te permite realizar cientos de trámites de forma sencilla y rápida, por lo cual se desarrollará una nueva jornada de campaña gratuita para su trámite, en coordinación con el Reniec.