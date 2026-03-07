Amor Rebelde se pronuncia tras atentado en discoteca de Trujillo que dejó más de 30 heridos

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Amor Rebelde se pronunció tras el atentado en una discoteca de Trujillo, ocurrido mientras la agrupación ofrecía un show en el local Dali. La explosión de un artefacto dejó 34 personas heridas, algunas de ellas en estado crítico, lo que obligó a activar un fuerte despliegue de emergencia en la ciudad.

Explosión en presentación de Amor Rebelde

Eran como las 3:30 de la mañana de este sábado 7 de marzo cuando la discoteca Dali, en Trujillo, se volvió un caos. La gente estaba en su mejor momento disfrutando la cumbia de Amor Rebelde y, de la nada, ocurrió la explosión. Nadie se esperaba algo así con el local tan lleno.

De pronto, la detonación de un artefacto explosivo generó pánico entre el público. La explosión dejó 34 personas heridas, varias de ellas con lesiones provocadas por esquirlas y contusiones producto de la onda expansiva.

A los heridos se los llevaron a los hospitales Belén y Regional. Según la Gerencia Regional de Salud, la cosa está fea, pues hay gente con los pulmones golpeados y cortes por todos lados. Varios entraron directo a emergencia porque están muy graves.

Lo más preocupante es que en el local también había menores. Tres adolescentes —uno de 16 y dos de 17 años— terminaron heridos por la explosión.

El Samu mandó tres unidades para ayudar con la emergencia. Los paramédicos atendieron a la gente como pudieron en el sitio y después empezaron a repartir a los heridos por diferentes clínicas y hospitales de Trujillo.

Amor Rebelde rompe su silencio tras atentado

Después de enterarse de lo graves que están los heridos, Amor Rebelde publicó un comunicado. No quisieron dejar pasar más tiempo sin pronunciarse por el atentado.

En su mensaje, Amor Rebelde confirmó que todos los integrantes de la orquesta están sanos y salvos. Aprovecharon para mandar mucha fuerza y solidaridad a todos los que salieron heridos en el atentado.

"Como orquesta, lamentamos profundamente los lamentables hechos ocurridos la noche de ayer en la discoteca donde tuvimos la oportunidad de presentarnos. Queremos también informar que todos los integrantes de la orquesta nos encontramos bien", señala el comunicado.

Asimismo, la agrupación envió un mensaje de apoyo a las víctimas y sus familias en este difícil momento.

"Expresamos nuestra más sincera solidaridad con todas las personas afectadas, sus familias y seres queridos en este difícil momento. Nos unimos en oración por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos y por la fortaleza de cada familia que hoy atraviesa esta dolorosa situación".

Así, Amor Rebelde reafirma que son una gran familia con sus seguidores. Tras lo ocurrido con la explosión, el grupo se solidarizó totalmente y les envió mucha fuerza a los heridos para que se recuperen rápido.