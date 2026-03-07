Premier Miralles y ministros llegan a Megantoni para supervisar trabajos de reparación de ducto de TGP

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La premier Denisse Miralles y algunos ministros de Estado llegaron hasta el distrito de Megantoni, en Cusco, tal y como lo anunciaron en conferencia. Según informaron, su presencia en el lugar se debe a la supervisión de la reparación del ducto de la empresa TGP, el cual sufrió una rotura, desatando la declaratoria de emergencia.

Ante crisis del gas natural

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Consejo de Ministros realizó una publicación en donde se brindaron breves detalles sobre lo que es esta visita en el marco de la emergencia del suministro de gas natural, la cual se prevé dure 14 días.

"Ya en Megantoni, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y los titulares de Energía y Minas, Trabajo y Defensa sostienen coordinaciones en campo con las autoridades y equipos técnicos que realizan las labores de reparación del ducto y garantizar la seguridad de la población", escribieron en su publicación este sábado 7 de marzo.

En tal sentido, se conoció que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro; el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández; y el ministro de Defensa, Luis Arroyo, arribaron en horas de la mañana al distrito de Megantoni, junto a la premier Denisse Miralles abordo de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú.

Ya en la zona del incidente, las autoridades realizaron coordinaciones correspondientes junto a las autoridades locales el personal técnico que se encuentra ejecutando los trabajos de reparación en el lugar en donde se produjeron los daños ya conocidos.

#PCMInforma | Ya en Megantoni, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y los titulares de Energía y Minas, Trabajo y Defensa sostienen coordinaciones en campo con las autoridades y equipos técnicos que realizan las labores de reparación del ducto y garantizar la... pic.twitter.com/RtUCqluS89 — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 7, 2026

Osinergmin supervisa acciones

Cabe mencionar que, por su parte el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha informado que mantiene una supervisión permanente en el área afectada con la finalidad de verificar las actividades del concesionario; ello conforme a la normativa de seguridad.

Asimismo, afirmaron que, hasta el momento, se mantiene el cronograma estimado para el restablecimiento del servicio de gas natural; sin embargo, estas dependerán de las condiciones climáticas. Tras realizar los trabajos de excavación, se han liberado los extremos de la tubería de líquidos.

"Tras los trabajos de excavación, los extremos de la tubería de líquidos han sido liberados, lo que permitirá continuar con las labores para aislar el tramo afectado. Asimismo, se vienen trasladando equipos y materiales hacia la zona de intervención, de acuerdo con las condiciones meteorológicas", detallaron.

En conclusión, el Gobierno viene realizando la supervisión de los trabajos de reparación en el kilómetro 43, en Megantoni (Cusco) ante la fuga de gas de un ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú.