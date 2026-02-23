Alex Gonzales reafirmó su propuesta de elevar Pensión 65 al sueldo mínimo

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El candidato presidencial del Partido Demócrata Verde, Alex Gonzales, realizó un mitin en la Plaza de la Provincia de Huarmey y caminatas en sus mercados el pasado fin de semana.

Compromiso con los adultos mayores

Durante el mitin realizado en Huarmey, el candidato expresó su compromiso con los adultos mayores que, de llegar a la Presidencia, elevará la Pensión 65 al sueldo mínimo vital de 1,130 soles garantizando una vida digna para este sector de la población.

Asimismo, se refirió a su programa Madre por Siempre, que prestará soporte y ayuda a las madres en completo abandono en todo su periodo de gestación y su primer año de vida del bebé.

Gonzales estuvo acompañado de sus candidatos regionales y militantes por la región Ancash.

Con estas propuestas, el líder del Partido Demócrata Verde busca reforzar su presencia en la región y consolidar su imagen como un candidato comprometido con los adultos mayores y las madres vulnerables.