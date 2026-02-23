RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
Durante mitin en Huarmey

Alex Gonzales reafirmó su propuesta de elevar Pensión 65 al sueldo mínimo

En Huarmey, Alex Gonzales, del Partido Demócrata Verde prometió elevar Pensión 65 al sueldo mínimo y lanzó el programa Madre por Siempre, enfocado en apoyar a madres en abandono durante gestación.

Alex Gonzales
Alex Gonzales (Foto: Difusión)

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 23/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El candidato presidencial del Partido Demócrata Verde, Alex Gonzales, realizó un mitin en la Plaza de la Provincia de Huarmey y caminatas en sus mercados el pasado fin de semana. 

Compromiso con los adultos mayores

Durante el mitin realizado en Huarmey, el candidato expresó su compromiso con los adultos mayores que, de llegar a la Presidencia, elevará la Pensión 65 al sueldo mínimo vital de 1,130 soles garantizando una vida digna para este sector de la población.

Asimismo, se refirió a su programa Madre por Siempre, que prestará soporte y ayuda a las madres en completo abandono en todo su periodo de gestación y su primer año de vida del bebé. 

Gonzales estuvo acompañado de sus candidatos regionales y militantes por la región Ancash.

Debate presidencial 2026: Así quedó el sorteo de lista de candidatos para los días 23, 24 y 25 de marzo
Lee también

Debate presidencial 2026: Así quedó el sorteo de lista de candidatos para los días 23, 24 y 25 de marzo

Con estas propuestas, el líder del Partido Demócrata Verde busca reforzar su presencia en la región y consolidar su imagen como un candidato comprometido con los adultos mayores y las madres vulnerables.

Temas relacionados adultos mayores Álex Gonzales Huarmey madres Pensión 65

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA