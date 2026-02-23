Kelly Portalatino rechazó ser ministra en el gobierno de José Balcázar por su candidatura al Senado

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocas horas de la juramentación del nuevo gabinete ministerial encabezado por el economista Hernando de Soto, la congresista Kelly Portalatino confirmó esta tarde que rechazó la propuesta de integrarse en el Consejo de Ministros.

La parlamentaria de Perú Libre explicó que su decisión responde a que actualmente se encuentra postulando al Senado Nacional, lo que le impide asumir responsabilidades dentro del Ejecutivo.

El presidente interino José María Balcázar sostuvo reuniones en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con diversos funcionarios y excongresistas, en el marco de la conformación del gabinete que será anunciado este martes 24 de febrero.

De a cuerdo a reportes del equipo periodístico de Exitosa, que se mantuvo ubicado en los exteriores de Palacio, entre los asistentes estuvieron el canciller Hugo de Zela, la ministra de Economía Denisse Miralles, y la propia Portalatino, quien salió del recinto poco después de las 4:30 p. m.

La decisión de Portalatino

Portalatino, médico de profesión y exministra de Salud durante el gobierno de Pedro Castillo, confirmó a la prensa que se le ofreció un cargo ministerial, pero lo rechazó al recordar que actualmente postula a un cargo político para el próximo Congreso Bicameral.

"Yo agradezco esa propuesta; sin embargo, no hemos aceptado por el simple hecho de que estoy postulando para el Senado Nacional por Perú Libre", declaró.

La congresista precisó que en la reunión con Balcázar se abordó el desabastecimiento de medicamentos oncológicos y esenciales. Señaló que presentó un borrador de propuesta para que el Ejecutivo emita un decreto supremo que permita la compra internacional de medicinas y su distribución inmediata a los pacientes que más lo necesitan.

En paralelo, consultada sobre la designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, Portalatino expresó una crítica moderada, aunque sin negar que espera que el economista haga un buen trabajo durante lo que queda de la gestión presidencial actual.

"Vamos a esperar que trabaje, porque representa a un sector de la oligarquía, de la cual necesitamos que se evidencie con acciones en favor de las grandes mayorías", comentó.

Movimientos en Palacio

Además de Portalatino, se registraron ingresos de otros actores políticos como el congresista Alfredo Pariona, el excongresista Walter Benavides, el abogado Raúl Noblecilla —defensa legal de Bettsy Chávez— y el excongresista Roger Nájar, quien en su momento fue voceado como posible premier durante el gobierno de Pedro Castillo.

Estos movimientos reflejan la expectativa por la conformación del gabinete que jurará este martes, en un contexto de transición política y con la prioridad de garantizar elecciones limpias y transparentes en abril.