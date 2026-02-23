Terror en México: Cancillería del Perú emite alerta de seguridad para peruanos residentes y de visita

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante los graves ataques que han sembrado terror, caos y violencia en México tras la captura y muerte de alias "Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Cancillería del Perú emitió una alerta de seguridad para los peruanos residentes y de visita en dicho país.

Cancillería exhorta a peruanos en México a extremar resguardo

Este domingo 22 de febrero, el fallecimiento de 'Ruben N' durante un operativo militar de Jalisco desató represalias del cártel: más de 250 bloqueos con vehículos incendiados, tiroteos y quema de negocios en al menos 20 estados, como Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

Estos ataques han dejado decenas de muertos, aeropuertos cerrados y alertas internacionales. Una de ellas fue la del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que manifestó este lunes su "profundo rechazo" y su solidaridad con el país azteca.

"El Gobierno del Perú está haciendo votos por el pronto restablecimiento de la seguridad y el orden público. También se informa que, de acuerdo con los reportes recibidos hasta el momento, no se han registrado peruanos afectados", señaló Cancillería.

Asimismo, Torre Tagle exhortó a los connacionales en México "extremar medidas de precaución y resguardo" de acuerdo a la orden de las autoridades, especialmente para quienes residan o se encuentren temporalmente en Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

📄Comunicado de Prensa 005-26: Alerta de seguridad a ciudadanos peruanos de visita y residentes en México.



👉https://t.co/qwiJBOrAv9 pic.twitter.com/aSta7UMT9i — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 23, 2026

Cancillería también subrayó que es necesario evitar viajes no esenciales a los Estados señalados, y de tenerlos, permanecer atento ante cualquier cambio o cancelación de vuelos nacionales y bloqueos de carreteras.

Se recomendó, además, mantenerse informados acerca de la evaluación de la situación de seguridad mediante canales oficiales y estar alerta ante cualquier información que emita el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y del Consulado General del Perú en México.

¿Qué está pasando en México y por qué?

México vive horas de tensión luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informara sobre un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en el que se abatió exitosamente a Rubén "N", alias "Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El comunicado oficial señala que la operación fue coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y contó con apoyo de autoridades de Estados Unidos.

Durante el enfrentamiento, cuatro integrantes del CJNG murieron en el lugar y tres más fallecieron durante su traslado, entre ellos el propio Mencho, aunque la identificación oficial aún está en manos de peritos. Además, se aseguraron armas de alto poder y vehículos blindados, incluyendo lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.