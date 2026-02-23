Marina de Guerra anuncia explosiones controladas en la Isla San Lorenzo por 7 horas consecutivas

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú anunció, mediante sus redes sociales, la ejecución de "explosiones controladas" en la emblemática Isla de San Lorenzo, que alberga la Base Naval, para este martes 24 de febrero por siete horas consecutivas.

Marina de Guerra anuncia explosiones en Isla San Lorenzo

A través de un comunicado, la Fuerza Naval peruana advirtió sobre estas maniobras a los vecinos del área de La Punta, en el Callao, que se encuentra más próxima a la isla. La actividad se realizará de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Estas explosiones en la isla se tratan de maniobras rutinarias de la Marina de Guerra. Se efectúan, generalmente, para destruir munición obsoleta de manera segura, junto a expertos y protocolos estrictos que protegen los lugares históricos.

La Isla San Lorenzo corresponde a un área restringida, sin habitantes civiles. Alberga la Base Naval de la Isla San Lorenzo, operada por la Marina de Guerra del Perú.

Desde 1969, está bajo su jurisdicción exclusiva por defensa nacional, pues sirve para vigilancia costera, entrenamiento de cadetes y operaciones estratégicas.

Marina de Guerra incauta cocaína y artefactos para la minería ilegal

El pasado 15 de febrero, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Marina de Guerra del Perú decomisaron más de 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína en el mar de Piura. Según información policial, durante el operativo conjunto, se detuvieron a tres personas extranjeras.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el Ministerio del Interior (Mininter) realizó una publicación en donde anuncian el accionar de las autoridades. Según se conoció, se trataría de una organización criminal dedicada al acopio, resguardo y envío de droga.

"En operación conjunta de la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra del Perú, se desarticuló una organización criminal en la costa norte y se decomisó más de 2.4 toneladas de clorhidrato de cocaína. Tres extranjeros fueron detenidos", escribieron en su publicación realizada este martes 17 de febrero.

Dos días atrás, la Fuerza Naval ejecutó un operativo de interdicción contra la minería ilegal en el río Pachitea, región Huánuco.

La intervención se realizó en las inmediaciones de la quebrada del Pescador, donde la Jefatura del Distrito de Capitanía 4 y la Unidad de Control Fluvial Puerto Inca, desarrollaron una acción conjunta, obteniendo resultados concretos en la lucha contra las economías ilegales.

