Pelea del siglo

¡La revancha es oficial!: Mayweather vs Pacquiao volverán a pelear en Las Vegas 2026

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao confirmaron su revancha profesional para el 19 de setiembre de 2026 en Las Vegas. Netflix oficializó el combate que será transmitido a nivel global.

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 23/02/2026

El boxeo mundial tendrá uno de los eventos más esperados de los últimos años. Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse en una pelea profesional el próximo 19 de setiembre de 2026 en Las Vegas. La sede elegida será el moderno The Sphere, que albergará por primera vez un combate oficial de boxeo.

La noticia fue confirmada de manera oficial por Netflix y rápidamente generó expectativa. Han pasado once años desde aquel choque de 2015, conocido como la "Pelea del Siglo", cuando Mayweather se impuso por secisión unánime en un combate que rompió récords de ingresos y ventas en pago por evento.

En aquella ocasión, la pelea se realizó en el MGM Grand Garden Arena y superó los 600 millones de dólares en recaudación. Más de 4.4 millones personas compraron el evento, cifras que aún se mantienen como referencia en la industria del boxeo.

Regreso profesional tras más de una década

El nuevo enfrentamiento marcará el regreso oficial de Mayweather al boxeo profesional. El estadounidense, que cumplirá 49 en febrero, no pelea de manera oficial desde 2017, cuando venció a Conor McGregor y dejó su récord en 50 victorias sin derrotas. Desde entonces solo participó en exhibiciones.

Pacquiao, de 47 años, también retomó la actividad reciente. En julio de 2025 volvió al ring y empató en decisión mayoritaria ante Mario Barrios en una pelea por el título wélter del CMB. Ahora, ambos se preparan para este nuevo capítulo que vuelve a ponerlos frente a frente.

Antes de la revancha oficial, los dos cumplirán compromisos de exhibición. Mayweather enfrentará a Mike Tyson en abril, mientras que Pacquiao hará lo propio ante Ruslan Provodnikov en Las Vegas. Estos combates servirán como antesala del esperado duelo de setiembre.

Un choque que vuelve a mover el boxeo

La rivalidad entre Mayweather y Pacquiao marcó una era en el peso wélter. Aunque el primer combate dividió opiniones por su desarrollo en el ring, el interés comercial fue histórico.

Ahora, la expectativa vuelve a crecer. Será un combate profesional, no una exhibición, lo que aumenta la atención de los fanáticos. También abre el debate sobre el nivel competitivo de ambos, considerando su edad y el tiempo fuera del circuito oficial.

Si todo se cumple según lo anunciado, Las Vegas volverá a ser el centro del boxeo mundial. Dos leyendas regresan para escribir un nuevo capitulo en una historia que parecía cerrada, pero que hoy revive con fuerza.

Temas relacionados boxeo mundial combate histórico Las Vegas Manny Pacquiao Mayweather netflix pelea profesional revancha 2026 The Sphere

