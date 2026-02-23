Chaclacayo: Hallan cuerpo de hombre con signos de violencia en islote del río Rímac

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El cuerpo de un hombre fue hallado sin vida en un islote del río Rímac en la zona de Chaclacayo durante la mañana. Tras intensas labores de rescate, los restos pudieron ser rescatados y se observó que contaban con signos de violencia.

Encuentran cuerpo de hombre en río Rímac

Vecinos de la zona de Morón, en el distrito de Chaclacayo, vislumbraron un cuerpo al medio del río Rímac emitiendo la alerta hacia las autoridades pertinentes ante el alarmante hecho.

Con la alerta emitida, equipos de bomberos, de la Policía Nacional del Perú (PNP) y serenazgo, realizaron grandes esfuerzos con el fin de rescatar el cuerpo sin vida de un hombre.

Como se sabe, actualmente el caudal del río Rímac presenta un incremento significativo capacidad y velocidad que incluso ha propiciado el arrastre de un bombero por intentar salvar un perrito el último fin de semana.

Un grupo de rescatistas iniciaron la planificación para ingresar hacia el islote junto con los equipos e implementos necesarios. Se observó que todos los rescatistas contaban con su 'línea de vida' para asegurar su propia seguridad.

Una lugareña de la zona indicó que este tipo de casos no se presentaban desde hace varios años. El rescate fue observado por vecinos de la zona ante este insólito hecho. Al momento el cuerpo aún no ha sido identificado.

Realizado el rescate, se observó que el cuerpo contaba con signos de violencia, lo que se podría configurar como parte de un hecho delictivo. Al lugar llegó el fiscal para autorizar el levantamiento del cadáver. Este será trasladado hacia la Morgue Central de Lima para continuar con las diligencias correspondientes a ley.

Cuerpo de Patrick Ospina fue recuperado

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del valeroso SO2 PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela durante la tarde de este sábado 21 de febrero. Ello, tras continuar con las labores de rescate luego de que el bombero fuera arrastrado por el fuerte caudal del río Rímac la mañana del viernes.

Según la información publicada por la PNP, el cuerpo sin vida fue hallado a la altura de la Base Naval del Callao tras continuar con la incansable labor de rescate por parte de sus compañeros.

