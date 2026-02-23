Congreso: Presentan proyecto de ley para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores diagnosticados con cáncer

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú), presentó un proyecto de ley con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores con diagnóstico de cáncer que pertenezcan al régimen laboral CAS (Decreto Legislativo N.° 1057).

Dicha iniciativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14025/2026-CR, presentado el lunes 23 de febrero, a través de la plataforma institucional del Congreso de la República, con el respaldo de su bancada congresal.

Protección a los trabajadores con males oncológicos

De acuerdo con el texto formulado por el también ex primer ministro del gobierno del expresidente Pedro Castillo, la ley tiene por objeto prohibir el despedido de los trabajadores con diagnóstico de cáncer, estableciendo la nulidad del despido cuando este se produzca directa o indirectamente.

En ese sentido, propone modificar el literal f) del artículo 10 (extinción del contrato) del Decreto Legislativo N.º 1057, quedando establecido de la siguiente manera

"Se declara nulo el despido cuando la decisión unilateral de la entidad tenga como causa, motivo o fundamento directo o indirecto el diagnóstico de cáncer del trabajador, o cuando dicho diagnóstico haya influido en la decisión de no renovación, resolución o extinción del contrato", menciona el texto.

Proyecto de ley

Para tener en cuenta:

La protección establecida en la presente ley se aplicaría a todos los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, siempre que exista el diagnóstico de un médico acreditado, emitido por una entidad de salud pública o privada debidamente autorizada.

"Toda decisión de despido, no renovación o resolución contractual basada en el diagnóstico de cáncer constituye acto discriminatorio, vulnera derechos fundamentales y es contraria a los principios de dignidad humana, igualdad ante la ley y protección especial del trabajador en situación de vulnerabilidad", puntualiza el proyecto de ley.

Por su parte, el Poder Ejecutivo se encargaría de adecuar la normativa reglamentaria y otras disposiciones legales a lo dispuesto en la presente ley (de aprobarse en el Pleno del Congreso), en un plazo de 60 días hábiles contados desde su vigencia.

A través de la iniciativa legislativa, el parlamentario busca que se velen los derechos de los pacientes oncológicos, dándoles la oportunidad de que sigan trabajando y, por ende, puedan gozar de su seguro social para que puedan acceder a su tratamiento y medicinas.