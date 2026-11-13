Papa León XIV en Chiclayo: fieles se descompensan durante misa en Pampas de Pimentel

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

La multitudinaria misa ofrecida por el papa León XIV este viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, estuvo marcada por momentos de tensión debido a las condiciones climáticas.

Atención de emergencias y desplome de fieles por golpe de calor

Varios asistentes a la misa multitudinaria del papa León XIV en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, región Lambayeque, sufrieron descompensaciones debido a las altas temperaturas registradas durante la jornada. Las condiciones climáticas extremas afectaron de manera repentina a numerosos feligreses que abarrotaban la explanada para participar en la eucaristía papal.

Según las imágenes registradas por la prensa en el lugar de los hechos, se muestra cómo los bomberos y el personal de ambulancias atienden de emergencia y evacúan a los afectados. Las brigadas médicas y los equipos de socorro desplegados en el perímetro tuvieron que intervenir de inmediato para estabilizar a las personas que presentaban síntomas de mareo y desvanecimiento.

Las altas temperaturas registradas durante la masiva celebración litúrgica en la región Lambayeque provocaron que diversos asistentes requirieran atención médica de emergencia debido a golpes de calor y deshidratación . El intenso sol y la acumulación masiva de personas elevaron la tensión en el recinto litúrgico.

Fieles se descompensan por el intenso calor.

Altas temperaturas y largas horas de espera en la explanada

Varios asistentes a la ceremonia religiosa sufrieron descompensaciones repentinas a causa del intenso calor y la fuerte radiación solar registrados durante la jornada en la explanada lambayecana, lo que movilizó de inmediato a los equipos de socorro y brigadas médicas apostadas en el perímetro para atender a los feligreses afectados.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, la temperatura alcanzó los 29 grados, con una sensación térmica de aproximadamente 32 grados. Ante estas condiciones adversas, los equipos de emergencia desplegaron acciones para atender a los fieles afectados y refrescar a quienes permanecían en el recinto, mientras las imágenes también muestran a bomberos aplicando agua para ayudar a reducir el calor que soportaban los asistentes.

Estas complicaciones físicas se vieron incrementadas porque miles de fieles permanecieron varias horas en las Pampas de Pimentel, llegando desde tempranas horas e incluso durante la noche para asegurar su participación en la misa del santo padre, que congregó a una multitud inmensa en la región norteña.

En ese sentido, el papa León XIV observó de cerca las dificultades climatológicas que debió soportar la feligresía lambayecana durante su esperada eucaristía en el litoral chiclayano.