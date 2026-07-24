Más allá de los aranceles: las barreras culturales que frenan las exportaciones peruanas

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Columnistas

Cuando hablamos de comercio internacional en el Perú, la conversación casi siempre termina en el mismo lugar: los aranceles. Son temas importantes, pero hay una barrera que pocas veces nombramos, que no aparece en ningún tratado comercial y que, sin embargo, hace fracasar más negocios que cualquier impuesto: la barrera cultural. Negociar con un comprador alemán no es lo mismo que hacerlo con uno japonés, brasileño o emiratí. Los tiempos, el lenguaje no verbal y la forma de construir confianza son diferentes hoy. Un empresario peruano que llega a Tokio con la misma energía con que cierra un negocio en Lima puede estar comunicando, sin saberlo, lo contrario de lo que quiere transmitir. Ese malentendido tiene un costo enorme que se siente en los contratos que no se firman.

El Perú tiene productos extraordinarios: café de especialidad, superalimentos y textiles reconocidos. El problema no es el producto, sino el profesional que lo lleva al mundo. Un especialista que domina la logística, pero no la negociación intercultural; que conoce los tratados, pero no los códigos del mercado de destino. Esa brecha de competencias es real, y cerrarla es urgente si el país quiere ser un actor relevante global y no solo un proveedor de materias primas. Necesitamos profesionales que combinen la gestión empresarial con la logística, las finanzas globales y, sobre todo, la inteligencia intercultural que permita construir relaciones comerciales sostenibles.

Esa es la visión de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Privada San Juan Bautista, un programa que desde el primer ciclo prepara a sus estudiantes con visión estratégica, simuladores de comercio exterior y plataformas logísticas. Con sedes en Lima e Ica, modalidad presencial y virtual, y convenios con universidades de Colombia, Ecuador, México y España, la UPSJB forma a los profesionales que el Perú necesita para cruzar fronteras de verdad. Las inscripciones están abiertas; los aranceles se negocian en tratados, pero las culturas se aprenden con formación y visión.