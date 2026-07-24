García Belaúnde sugiere a Keiko reducir feriados: "El Perú tiene que producir más, hay que promover el trabajo"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde planteó que el próximo Gobierno evalúe, liderado por Keiko Fujimori, reducir la cantidad de feriados en el país como una medida para impulsar la productividad.

García Belaunde exhorta a Keiko Fujimori a reducir feriados

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde abordó que el próximo Gobierno, que estará encabezado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tome en cuenta una reducción del número de feriados nacionales como una medida para fortalecer la productividad y la competitividad del Perú.

"Ayer fue día feriado. Nunca fue día feriado el 23 de julio y hace dos años que lo es por un pedido de la Fuerza Aérea, que me parece muy respetable, pero no tiene por qué parar todo el país. Durante 80 años se ha celebrado el Día de la Aviación y de Quiñones y no ha habido feriado", manifestó.

García Belaúnde hizo referencia al feriado del 23 de julio, instaurado para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea del Perú. A su juicio, este tipo de decisiones debería ser revisado debido al impacto que tienen sobre las actividades económicas.

Asimismo, indicó que el Perú acumula un elevado número de días no laborables en comparación con otros países, por lo que consideró necesario racionalizar el calendario de feriados para que no haya consecuencias en la economía.

"Hay 16 feriados en el Perú. El Perú tiene que producir más, mucho más; hay que racionalizar el trabajo y promover la competitividad", afirmó.

Feriados podrían afectar la economía del país

El exfuncionario sostuvo que una administración de Keiko Fujimori tendría la oportunidad de revisar esta política como parte de una estrategia orientada a incentivar la inversión y mejorar el desempeño económico del país.

La propuesta toma el puntoo de vista sobre el impacto de los feriados en la economía nacional. Un contraste importante ya que otros especialistas mencionan que algunos sectores sostienen que estos dinamizan actividades como el turismo, el comercio y los servicios, otros consideran que un exceso de días no laborables puede afectar la productividad de las empresas y el crecimiento económico a largo plazo.

Finalmente, la presencia de este pedido podría recibir la evaluación de la futura mandataria electa, Keiko Fujimori para ejecutar una reducción de feriados que apliquen para todo el territorio nacional, según lo expresado por el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde.