Congreso publica su último mensaje como Parlamento unicameral antes del inicio de la bicameralidad

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República marcó este viernes 24 de julio un momento histórico para el país al anunciar, mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el cierre de la etapa unicameral y el inicio de la instalación del nuevo Congreso bicamera

El regreso de la bicameralidad tras más de tres décadas

En la publicación, realizada pocas horas antes de la juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo 2026-2031, el Parlamento destacó que se trata del último mensaje emitido bajo el esquema legislativo que estuvo vigente desde 1993.

"Este es el último mensaje publicado desde la cuenta oficial del Congreso de la República correspondiente a la etapa unicameral."

Asimismo, la institución informó que, desde ese momento, comenzaría la cobertura de las actividades oficiales relacionadas con la instalación del nuevo Parlamento. El mensaje también resalta el significado político e institucional del cambio para el país.

"Se inicia así una nueva etapa en la historia del Parlamento peruano, con el retorno de la bicameralidad después de más de 30 años."

La publicación coincidió con el inicio de la sesión de la Junta Preparatoria y la ceremonia de juramentación de los 60 senadores y 130 diputados elegidos en las Elecciones Generales de 2026, acto que oficializa el funcionamiento del Congreso bicameral.

Este es el último mensaje publicado desde la cuenta oficial del Congreso de la República correspondiente a la etapa unicameral. 🏛️🇵🇪



A partir de este momento, iniciaremos la cobertura de los actos preparatorios para la instalación oficial del Congreso bicameral, bajo la... — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 24, 2026

Hoy juramentan los nuevos senadores y diputados

Este viernes a las 09:00 horas se instalará la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031, sesión que será conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, que preside el senador electo Miguel Ángel Torres Morales.

La sesión de juramentación de los senadores electos será a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado. Mientras que la sesión de juramentación de los diputados electos será a las 16:00 horas en el hemiciclo del Congreso , y será dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Chacón de Vettori.

El nuevo Parlamento estará integrado por 190 legisladores: 60 senadores y 130 diputados. La Cámara de Diputados será la primera instancia encargada de debatir y aprobar los proyectos de ley, además de ejercer funciones de fiscalización política sobre el Poder Ejecutivo mediante interpelaciones, censuras y comisiones investigadoras.



#CongresoInforma | Este viernes 24 de julio se realizará la juramentación e incorporación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031.



📌 Nota completa: https://t.co/i0pHzsVBsU pic.twitter.com/jc1zrrdLZg — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 22, 2026

Con un mensaje que simboliza el fin de una etapa institucional, el Congreso de la República dio paso oficialmente al retorno de la bicameralidad. La juramentación de senadores y diputados no solo marca el inicio de un nuevo periodo parlamentario, sino también el comienzo de un modelo legislativo que busca fortalecer el proceso de elaboración de leyes y redefinir el funcionamiento del Poder Legislativo peruano para los próximos cinco años.