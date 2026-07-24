Ministra de la Mujer tras incendio en La Victoria que dejó 10 muertos: "Vamos a brindarles apoyo con un equipo de psicológos"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, la ministra de la Mujer, Edith Pariona Valer, informó que su sector brindará apoyo psicológico a los familiares de las víctimas del incendio ocurrido en La Victoria, que dejó 10 personas fallecidas.

Apoyo psicológico para familiares de fallecidos en incendio de La Victoria

La titular de la cartera ministerial acudió a la fábrica de cosméticos que fue consumido por un voraz incendio desde las 2:50 a.m. en el distrito de Los Olivos y al que que se apersonaron más de 20 unidades de bomberos con la finalidad de mitigar las llamas de fuego.

En medio de dicho contexto, se le consultó a la funcionaria cuáles han sido las acciones que viene llevando a cabo el Gobierno central para poder ayudar a los deudos de las diez personas que fallecieron en otro siniestro en La Victoria hace unos días atrás.

"Lamentamos estos hechos también, como lo hemos venido mencionando condolencias para toda la familia. Es una familia de 17 integrantes lamentablemente 10 han perdido la vida. Nosotros hemos articulado con diferentes sectores, la Municipalidad de Lima, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y nosotros mismos desde el sector para brindarles el apoyo con un equipo multidisciplinario de psicólogos", señaló.

Además, acotó que también se otorgará con ello la contención emocional necesaria que necesitan los familiares. También, destacó que en conjunto con Inabif se ha visto si es que hay un tema de orfandad debido a que brindan un bono por este tipo de casos y mensualmente S/400.

"En ese sentido no hemos identificado, asimismo tampoco hay adultos mayores

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