Futbolista que disputó el Mundial 2026 fue detenido por conducir a excesiva velocidad y habría dado positivo en test de drogas

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un destacado futbolista que disputó recientemente el Mundial 2026 con su selección se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que fue arrestado por conducir con exceso de velocidad y porque habría dado positivo en un test de drogas, de acuerdo a información difundida por varios medios internacionales.

Jugador que participó en la Copa del Mundo 2026 es detenido

Un escándalo ha sacudido a la selección de Australia que tiene como protagonista a uno de sus centrocampistas, quien fue detenido dos veces en la misma noche mientras manejaba su automóvil por las calles de Sidney.

De acuerdo a información de la Policía de Nueva Gales del Sur notificó que el deportista de 22 años habría sido interceptado en dos ocasiones por exceso de velocidad tras superar el límite establecido de la zona por la cual se encontraba desplazándose.

Este episodio ocurrió durante la noche del pasado jueves, el primer control se produjo alrededor de las 11:05 p.m. (hora local) cuando el jugador circulaba a unos 94 km/h en un lugar en el que la velocidad máxima permitida era de 60 km/h, sobre el puente Anzac.

En dicha oportunidad, fue sometido a una prueba de alcoholemia que dio resultado negativo. Sin embargo, apenas dos horas más tarde volvió a ser interceptado por la Policía cuando manejaba por la misma zona, esta vez a 109 km/h.

Fue en ese segundo procedimiento en que, el futbolista cuya identidad de acuerdo al diario ABC Australia es Cristian Volpato, habría arrojado un resultado positivo en un test de detección de drogas, que indicó la presunta procedencia de cocaína en su organismo.

Hay que mencionar que las autoridades señalaron que se tomó una segunda muestra de fluido oral, que será sometida a análisis complementarios para confirmar el resultado inicial.

Además, Volpato recibió una multa por exceso de velocidad y las autoridades suspendieron su licencia internacional para conducir por seis meses. Es necesario precisar que, ni el futbolista ni su entorno se han pronunciado al respecto de lo ocurrido.

ABC Australia informló sobre lo sucedido en su página web

¿Quién es Cristian Volpato?

Cristian Volpato es un mediocampista de 22 años que nació en Australia y realizó su formación futbolística en Europa. Luego de pasar por las divisiones menores de la Roma, fue transferida al Sassuolo en 2023.

A inicios de este año, decidió cambiar su nacionalidad deportiva y representar a la selección australiana para poder acudir a la Copa del Mundo 2026 después de haber integrado anteriormente los seleccionados juveniles de Australia.

Como vemos, el jugador de la selección australiana y que disputó el Mundial 2026, Cristian Volpato, fue detenido por conducir a excesiva velocidad hasta en dos ocasiones en Sidney y habría dado positivo en test de drogas.