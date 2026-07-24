García Belaúnde en contra del indulto de Castillo: "Quiso establecer una dictadura, debe quedarse ahí"

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde se mostró en contra de un eventual indulto a Pedro Castillo y afirmó que el expresidente "quiso establecer una dictadura", por lo que consideró que debe permanecer en prisión.

Ello, debido a que el presidente de la República, José María Balcázar, recién entregará el mando a Keiko Fujimori el próximo 28 de julio, lo que ha generado especulaciones sobre un posible indulto a Pedro Castillo.

Contra la liberación

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde sostuvo que Pedro Castillo debe permanecer en prisión debido a las acciones que realizó durante su gobierno. En ese sentido, señaló que no corresponde otorgarle un indulto al considerar que atentó contra el orden constitucional.

"Yo creo que no debe hacerlo, porque no se trata de un 'pirañita'. Se trata de alguien que quiso revertir el orden constitucional, cerrando congresos y poderes del Estado. Eso no se puede aceptar, debe quedarse donde está", afirmó.

Pide debate público

Asimismo, el político exhortó a que el debate sobre un eventual indulto se realice de manera abierta y transparente, a fin de conocer la postura de cada participante, ya que se trata de una decisión que también involucra a todos los peruanos.

"Que pase el tema al Congreso, que lo debatan públicamente. Porque de hacerlo, la ciudadanía participa de alguna manera, y ahí veremos quienes votan a favor y quienes en contra", señaló.

Indulto a Castillo fue denegado

La solicitud de indulto a favor del expresidente Pedro Castillo pierde fuerza, ya que no cuenta con una sentencia firme ni reúne los requisitos establecidos por el Ministerio de Justicia, pese a los pedidos formulados por su defensa.

El exrepresentante de Perú Libre fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, tras su fallido intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

En diálogo con Exitosa, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde se mostró en contra de un eventual indulto a Pedro Castillo y afirmó que el expresidente "quiso establecer una dictadura", por lo que sostuvo que debe continuar recluido. Esto, a causa de que el presidente, José María Balcázar aún está dentro del cronograma para poder tomar un veredicto hasta el 28 de julio que cederá el cargo.