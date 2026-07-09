IA, CRM y Marketing Analytics: así estudian hoy los profesionales que liderarán las empresas del futuro

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología del mañana para convertirse en una herramienta indispensable en las organizaciones. Hoy, las empresas buscan profesionales capaces de combinar estrategia, creatividad y análisis de datos para tomar mejores decisiones y generar valor en un mercado cada vez más competitivo.

La forma de hacer marketing cambió para siempre. Atrás quedaron los tiempos en que las decisiones se basaban únicamente en la experiencia o la intuición. Actualmente, las empresas utilizan inteligencia artificial (IA), plataformas CRM (Customer Relationship Management), herramientas de Marketing Analytics y automatización para conocer mejor a sus clientes, anticipar tendencias y diseñar estrategias comerciales mucho más precisas.

Esta transformación está redefiniendo el perfil profesional que demanda el mercado. De acuerdo con el informe The Future of Jobs Report 2025, del Foro Económico Mundial, el 86 % de los empleadores considera que la inteligencia artificial y las tecnologías de procesamiento de información transformarán sus negocios antes de 2030. Asimismo, las competencias relacionadas con IA, análisis de datos y alfabetización tecnológica figuran entre las habilidades con mayor crecimiento para los próximos años.

Para el Mg. Antonio José Rojas Caqui, especialista en nuevas tecnologías e inteligencia artificial y docente de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad Privada San Juan Bautista, este cambio representa uno de los mayores desafíos para la educación superior.

"La inteligencia artificial no está reemplazando al profesional del marketing; está transformando la manera en que trabaja. Hoy las empresas necesitan personas capaces de interpretar datos, comprender el comportamiento del consumidor y utilizar herramientas tecnológicas para diseñar estrategias que generen resultados medibles."

El marketing ya no se entiende sin tecnología

Las marcas generan diariamente miles de datos sobre el comportamiento de sus consumidores. Saber interpretar esa información se ha convertido en una ventaja competitiva.

Por ello, herramientas como los sistemas CRM permiten construir relaciones más sólidas con los clientes, mientras que el Marketing Analytics facilita medir el impacto de las campañas, identificar oportunidades de negocio y optimizar la toma de decisiones.

Esta evolución ha dado paso a un profesional con un perfil mucho más completo, donde el conocimiento tecnológico se integra con la estrategia empresarial y la creatividad.

"Las campañas exitosas ya no se construyen únicamente con buenas ideas. Hoy deben sustentarse en información, análisis y tecnología. La creatividad sigue siendo fundamental, pero necesita apoyarse en herramientas que permitan comprender al consumidor en tiempo real", explica el Mg. Antonio José Rojas Caqui.

Las empresas buscan profesionales capaces de liderar la transformación digital

Diversos estudios coinciden en que la inteligencia artificial será uno de los principales motores del crecimiento empresarial durante los próximos años. Una investigación de McKinsey & Company señala que, aunque prácticamente todas las organizaciones están invirtiendo en IA, solo una minoría ha logrado aprovechar plenamente su potencial, debido principalmente a la escasez de profesionales con las competencias necesarias para liderar estos procesos de transformación.

Esto significa que el mercado demandará cada vez más especialistas capaces de conectar la tecnología con la estrategia de negocio.

"El profesional que liderará las empresas del futuro será aquel que combine pensamiento estratégico, dominio de herramientas digitales y capacidad para convertir los datos en decisiones. La tecnología cambia constantemente, pero la capacidad para generar valor a partir de ella seguirá siendo el verdadero diferencial", sostiene el especialista.

Formar a los líderes del marketing del futuro

Consciente de esta nueva realidad empresarial, la Universidad Privada San Juan Bautista fortalece su propuesta académica con la carrera de Administración y Marketing, orientada a formar profesionales preparados para liderar organizaciones en un entorno cada vez más digital, competitivo e impulsado por los datos.

Su formación incorpora competencias vinculadas con inteligencia artificial aplicada a los negocios, CRM, Marketing Analytics, transformación digital, comportamiento del consumidor, estrategia comercial, branding, innovación y gestión empresarial, permitiendo que los estudiantes desarrollen habilidades alineadas con las necesidades actuales de las empresas.

Más que aprender nuevas herramientas, los futuros profesionales adquieren la capacidad de comprender cómo la tecnología puede convertirse en una ventaja competitiva para las organizaciones.