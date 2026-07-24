Ana Paula Consorte habla de un nuevo bebé con Paolo Guerrero y confiesa qué género desea

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de asegurar que atraviesa una etapa tranquila con Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte habló sobre la posibilidad de agrandar la familia con un nuevo bebé. La influencer confesó qué género desea y explicó que este proyecto continúa presente entre sus planes personales.

Ana Paula y Paolo Guerrero están tranquilos

Luego de varias semanas en las que su relación volvió a colocarse bajo la mirada pública, Ana Paula Consorte decidió aclarar cómo se encuentra actualmente con Paolo Guerrero.

Sin entrar en mayores detalles sobre los problemas que habrían atravesado, la bailarina brasileña sostuvo que ambos están tranquilos y enfocados en su familia.

"Estamos bien, tranquilos. Cada uno tiene una cultura, una manera de vivir la vida. Mi signo, Leo y Paolo Capricornio. Entonces, ya saben", comentó Ana Paula, dejando entrever que las diferencias de personalidad forman parte de la convivencia entre ambos.

Al ser consultada directamente sobre si lograron superar sus problemas y salvar su relación, Ana Paula Consorte fue breve, pero contundente. "Claro, no, está todo bien, todo tranquilo", señaló.

La brasileña también explicó que el futbolista de Alianza Lima intenta compartir con sus hijos siempre que sus responsabilidades deportivas se lo permiten. Según contó, los partidos y los entrenamientos intensos obligan al delantero a mantenerse concentrado durante determinados momentos.

"Sí, cuando puede siempre está con los otros. Lo que pasa es que cuando tienen muchos partidos, entrenamientos fuertes, y ahí tiene que estar más concentrado", manifestó.

Sin embargo, Ana Paula Consorte también reconoció que, como cualquier pareja, no puede asegurar qué ocurrirá en el futuro.

"Mira, lo que pasa es que nosotros somos personas como usted, como cualquiera. Entonces, las cosas pasan y no puedo decirte, ah, no sé, mañana no sé qué va a pasar. Así es", expresó.

Pese a ello, reiteró que en el presente no existen mayores inconvenientes entre ambos. "Ahora está todo tranquilo", afirmó.

¿Ana Paula y Paolo Guerrero tendrán otro bebé?

Durante la conversación, Ana Paula también fue consultada sobre sus deseos de volver a convertirse en madre. La influencer no descartó una nueva visita de la cigüeña y confirmó que agrandar la familia sigue siendo una posibilidad real.

Ante la pregunta sobre si todavía estaba en sus planes tener una hijita, Ana Paula Consorte respondió: "Sí, está en proyecto, sí, claro, siempre".

Así, Ana Paula Consorte confirmó que la posibilidad de tener un nuevo bebé con Paolo Guerrero continúa siendo parte de sus planes. Aunque reconoció que le gustaría tener una hija, aseguró que recibiría feliz cualquier género.