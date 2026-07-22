Colocar arroz debajo de la cama: ¿Para qué sirve y por qué los expertos recomiendan hacerlo?

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Consejos

Conoce para qué sirve y por qué se aconseja colocar arroz crudo debajo de la cama. No solo es un truco fácil, económico y casero, sino que guarda un importante significado, según especialistas en Feng Shui.

¿Por qué aconsejan colocar arroz debajo de la cama?

En muchas casas, ciertos gestos y hábitos esconden significados más profundos de lo que parece. Algunas tradiciones orientales como el Feng Shui brindan algunos consejos que ayuden a influir en la energía personal y en la armonía del hogar.

Es así como de acuerdo a la antigua filosofía china de más 3,500 años, un objeto que permite equilibrar los espacios y así favorecer el flujo del chi, es colocar un plato de arroz crudo debajo de la cama. ¿El motivo? Pues bien, especialistas en Feng Shui precisan que ese ingrediente que se encuentra fácilmente en casa, se vincula con la prosperidad, estabilidad y abundancia.

Esta práctica, pese a que no cuenta con un respaldo científico para demostrar efectos sobre la energía de un ambiente, continúa siendo una de las más populares en distintos países y se transmiten de generación en generación, tras tener en cuenta que ayuda a absorber energías estancadas (sha chi) o incluso a reducir la humedad en un espacio que suele tener poca ventilación.

Poner arroz ayuda a equilibrar la energía en casa

Pero no todo queda ahí, ya que existen creencias populares en distintos países de América Latina y del sudeste asiático que atribuyen al arroz la capacidad de "atrapar" las malas vibras, la envidia o el llamado mal de ojo, al tener en cuenta que la cama ocupa un lugar central en el Feng Shui porque simboliza el descanso, la intimidad y la recuperación física y emocional.

Se cree que, durante la noche, cuando el cuerpo entra en reposo, el entorno puede acumular energías densas, entonces este alimento funcionaría como un filtro que ayuda a depurar ese ambiente mientras la persona duerme, lo que podría favorecer un descanso más profundo.

Ahora surge la pregunta ¿cuándo puedes hacer ese ritual? Estos son algunos de los momentos más indicados para realizarlo:

Al comienzo del mes: para atraer prosperidad.

para atraer prosperidad. Durante momentos de estrés o conflictos: para renovar la energía del hogar.

del hogar. Durante la luna nueva : se vincula con el inicio de ciclos y nuevas oportunidades.

: se vincula con el inicio de ciclos y nuevas oportunidades. En momentos de cambios personales: ya sean mudanzas, separaciones o el inicio de proyectos.

Ritual de colocar arroz debajo de la cama: beneficios y significado.

Cómo colocar el arroz crudo debajo de la cama

Para llevar a cabo esta práctica de manera correcta y obtener buenos resultados, estos son los pasos a seguir:

Elegir un recipiente de vidrio o cerámica, ya que estos materiales se asocian con elementos naturales dentro del Feng Shui. Evitar recipientes de plástico.

Colocar arroz crudo en el interior del recipiente hasta cubrir su base.

Ubicar el recipiente debajo de la cama, preferentemente en el centro o cerca de la cabecera.

Mantener el espacio ordenado para no interferir con la circulación de energía.

Cambiar el contenido cada 9 días o cada 27 días, ya que son números especiales dentro de esta filosofía.

Desechar el arroz usado en tierra, como una maceta o jardín. No lo comas.

Dentro de la filosofía del Feng Shui, el arroz crudo no es considerado un simple ingrediente, sino una poderosa representación de la abundancia, la prosperidad y el sustento, por lo cual, especialistas destacan la importancia de colocarlo debajo de la cama.