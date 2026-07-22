Compañeros de transportista asesinado en el Callao se reúnen con Keiko Fujimori: "Vamos con la fe"

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el reciente asesinato de un conductor de combi en el Callao, compañeros del gremio se reunieron con la presidenta electa Keiko Fujimori para trasladar sus inquietudes sobre la inseguridad que afecta al transporte público. La cita se realizó en la oficina de la mandataria electa, donde los trabajadores fueron recibidos por la senadora electa Martha Moyano y la diputada electa Karina Beteta.

La voz de los transportistas

Los asistentes señalaron que acudieron con la esperanza de ser escuchados y obtener compromisos concretos frente a la ola de violencia que golpea al sector. Una de las compañeras de la víctima expresó que recibieron una respuesta satisfactoria de Fujimori y su equipo, asegurando que seguirán las recomendaciones dadas.

"Vamos con la fe de que nos atiendan rápidamente, que sí lo han hecho. Han dicho que van a movilizar toda la situación y que estemos calmados para que esto proceda".

Aunque no revelaron mayores detalles sobre los acuerdos y compromisos alcanzados, los transportistas aseguraron que se retiraron conformes con la reunión y con la expectativa de que sus demandas sean atendidas en el corto plazo una vez establecido el nuevo gobierno después del 28 de julio.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Compañeros de un transportista recientemente asesinado se reunieron con la presidenta electa Keiko Fujimori para expresar sus preocupaciones por la inseguridad que afecta al sector. Los trabajadores llegaron con la esperanza de ser escuchados y... pic.twitter.com/jSd91LavcC — Exitosa Noticias (@exitosape) July 22, 2026

"Han venido a pedir por su vida"

Tras la reunión con los compañeros del transportista asesinado, Martha Moyano precisó que los trabajadores no acudieron en busca de apoyo económico, sino para expresar su temor frente a la violencia que golpea al sector.

"Ellos no han venido a pedir plata ni nada, han venido a pedir por su vida", afirmó la congresista, informando además que la esposa del conductor asesinado, con ocho meses de embarazo, fue trasladada a un hospital tras conocer la noticia, y que se recabaría información sobre su situación para evaluar la forma de brindarle apoyo.

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Martha Moyano, congresista: Keiko Fujimori, siendo candidata, se ha reunido con los transportistas y han hablado sobre la inseguridad ciudadana, se va a combatir



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Chofer asesinado en el Callao

El encuentro se produce en medio de una serie de atentados contra el transporte urbano en Lima y Callao. En los últimos días, se reportaron ataques armados contra buses y combis, con víctimas mortales y heridos. El caso más reciente fue el asesinato de José Christian Manuel Robles Bernal, conductor de 31 años, acribillado en la avenida Argentina por sicarios en motocicleta.

Estos hechos han encendido las alarmas en el gremio, que reclama mayor presencia policial y medidas de protección para los choferes y pasajeros. La violencia contra el transporte público se ha convertido en un patrón recurrente, vinculado a mafias de extorsión y disputas por el control de rutas.

La reunión de los compañeros del transportista asesinado con Keiko Fujimori refleja la urgencia de atender la crisis de inseguridad que golpea al sector. Mientras los gremios buscan respaldo político y garantías de protección, el nuevo gobierno enfrenta el reto de responder a una problemática que se ha intensificado en los últimos meses.