Keiko Fujimori se reúne con Roberto Chiabra para ver medidas ante la inseguridad ciudadana

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través de sus redes sociales, Keiko Fujimori dio a conocer que sostuvo una reunión con el ex candidato presidencial y congresista Roberto Chiabra. El encuentro que mantuvieron en su oficina fue para hablar de diversos temas coyunturales, como el de la lucha contra la inseguridad ciudadana

Hablaron claro

La reunión se realizó en el local de la futura mandataria Keiko Fujimori, ubicado en San Isidro, entre las 9:20 y 9:30 de la mañana. El encuentro habría tenido como principales temas la seguridad ciudadana y la prevención sobre el fenómeno de El Niño. Además, el congresista negó rotundamente la posibilidad de integrar un futuro gabinete ministerial. Cabe recalcar que evito responder si es que aceptaría en caso de ser convocado.

"Hemos conversado sobre temas que ella tiene que ver: fronteras, el tema de los penales para que no nos sigan extorsionando. (...) He venido como representante de mi partido, Unidad y Paz, a saludar a la presidenta electa y desearle los mejores éxitos", indicó el excandidato presidencial" expresó Chiabra

Roberto Chiabra indicó que le hizo la solicitud de combatir la delincuencia e inseguridad ciudadana de manera más fuerte ya que el país está atravesando por una fuerte ola de criminalidad, extorsión y sicariato. También se refirió de decisiones recientes del tribunal constitucional, indico que se anule la sentencia a favor de Vladimir Cerrón y se revoque la prisión preventiva que corría en su contra. Señaló que se tenía que respetar la decisión del tribunal constitucional.

"Tenemos que aprender a respetar la justicia. Si el Tribunal Constitucional ha dicho que eso tiene que ser así...",

Lo rechaza totalmente

Posteriormente a la conversación, Chiabra expresó su rechazo hacia el posible indulto a Pedro castillo, por parte. Recordemos que Pedro Catillo ti ene una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración tras su fallido golpe de estado.

Recordemos que hace dos días tuvo la visita de Carlos Pareja, excanciller para poder felicitarla e informarle sobre los actos protocolares que se suelen hacer los días festivos y manifestar quienes son los jefes de estado que vendrán para el cambio de mando. Así mismo, Jorge Nieto, Cesar Acuña, Enrique Valderrama y entre otros. A tan solo unos días, la presidenta se encuentra trabajando ya en el discurso de la república, el cambio de mando, y sobre todo pensar en quienes serán parte del nuevo gabinete en los próximos cinco años.