Fernando Rospigliosi cita a José María Balcázar a entregar la banda presidencial para este lunes 27 de julio

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), citó a presidente José María Balcázar a entregar la banda presidencial para este lunes 27 de julio, a partir de las 9:00 a. m.

Dicho acto, como parte del contexto de la sucesión constitucional, se dará un día antes del juramento de Keiko Fujimori Higuchi como nueva presidenta del Perú para el período 2026-2031, tras haber ganado a Roberto Sánchez Palomino en la segunda vuelta.

Citación de la Presidencia del Congreso.

Fin del gobierno de transición

A través de un oficio enviado este miércoles 22 de julio, se menciona que la labor de José María Balcázar culmina el domingo 26 de julio, según el "ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios".

De esta manera, se dará por concluido al gobierno de transición que empezó el pasado 18 de febrero, cuando el actual mandatario reemplazó en el cargo a José Jerí Oré, tras haber sido vacado en medio del caso 'Chifa-Gate' por sus presuntos vínculos ilícitos con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Cabe precisar que, en cinco meses de administración, el saliente presidente del Perú ha tenido dos primer ministros (Denisse Miralles y Luis Arroyo Sánchez) y en total han pasado 30 ministros entre las 19 carteras que forman parte del Poder Ejecutivo.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | A través de un oficio, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, pidió al presidente José Balcázar entregar la banda presidencial el próximo 27 de julio, un día antes de la toma de mando de Keiko Fujimori.



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Mesas directivas de las cámaras de senadores y de diputados será el domingo 26 de julio

Tal como es de conocimiento, la Junta Preparatoria del Congreso de la República se instalará formalmente este viernes 24 de julio desde las 9:00 a. m. para dar inicio el juramento de los 130 diputados y 60 senadores elegidos en las últimas elecciones generales.

En ese sentido, luego de su instalación, desde 11:00 a. m. se dará inicio al juramento de los senadores electos del período legislativo 2026-2031. Del mismo modo, los diputados harán lo propio desde las 4:00 p. m.

Asimismo, las elecciones de las mesas directivas de ambas cámaras se llevarán a cabo el domingo 26 de julio; en tal sentido, hasta un día antes se podrá presentar las listas de candidatos para el período 2026-2031.

Es así que se definieron las fechas para el inicio del nuevo período legislativo, quedando expeditos para la ceremonia de transmisión de mando del 28 de julio, la cual contará contará con la presencia del Rey de España y los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá y Honduras.