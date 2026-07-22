Callao: Bus de la empresa Santa Cruz es atacado a balazos por falso pasajero y dejan mensaje extorsivo

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un chofer de la empresa Santa Cruz salvó de morir en un ataque armado, perpetrado en el cruce de las avenidas Los Incas y Retablo, en el distrito limeño de Comas, al norte de la capital.

Se hizo pasar por falso pasajero

De acuerdo con la información de Exitosa, el vehículo cubría la ruta entre el Rímac y Carabayllo cuando el presunto delincuente hizo la señal para abordar el bus. Al detenerse la unidad, el conductor notó que el sujeto portaba un arma, por lo que aceleró de inmediato para evitar el ataque. La rápida maniobra hizo que el agresor fuera expulsado de la puerta del vehículo, aunque antes de huir alcanzó a realizar dos disparos.

Asimismo, uno de los proyectiles impactó en el parabrisas y el otro perforó la puerta del bus. Pese a la violencia del atentado, el conductor resultó ileso y ninguno de los pasajeros sufrió heridas, según se informó tras lo ocurrido.

Dejan mensaje amenazante

Luego del ataque, el responsable dejó un mensaje extorsivo en el lugar antes de escapar junto con un cómplice a bordo de una motocicleta. En el escrito se atribuía la amenaza a la organización criminal denominada Primer Comando de Lima y advertía nuevas represalias contra la empresa si no accedía a sus exigencias económicas. El texto incluso daba por hecho la muerte del conductor, al señalar:

"Hoy dejo un muerto, mañana otro si no colaboran con la organización del Primer Comando Lima. No se hagan matar por un poco de plata", además de incluir un número telefónico para establecer contacto", se lee

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar, llevaron a cabo las primeras diligencias y trasladaron el vehículo a la comisaría de la jurisdicción para proseguir con las investigaciones. Asimismo, los peritos examinaron los impactos de bala y recolectaron el mensaje dejado por los atacantes como parte de las evidencias del caso.

En declaraciones brindadas a Exitosa, el representante de los transportistas del sector, Julio Bretonneche, confirmó que el vehículo se encontraba lleno de pasajeros al momento del atentado y señaló que el conductor se encuentra en buen estado de salud gracias a la rápida decisión que tomó para evitar el ataque.

El nuevo atentado contra el bus de la empresa Santa Cruz vuelve a poner en evidencia el avance de la criminalidad y las extorsiones que afectan al sector. Inclusive que presuntos delincuentes se hagan pasar por falsos pasajeros y dejen mensajes extorsivos genera gran preocupación entre transportistas y pasajeros que sufren cada día estos atentados.