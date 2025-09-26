¿Pasas muchas horas frente a la computadora? Consejos para cuidar tu postura y tu salud

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Consejos

Si pasas muchas horas frente a la computadora, tu cuerpo podría estar enviándote señales de alerta. Estar 40 horas a la semana frente a la pantalla puede provocar cansancio visual, dolores de espalda o tensión muscular si no tomas precauciones. En esta nota, te damos consejos claves para mantener la postura correcta y trabajar de manera saludable todos los días.

Postura correcta en la silla

El respaldo de tu silla debe estar ligeramente inclinado hacia atrás y la altura ajustada para que tus antebrazos formen un ángulo de 90 grados sobre la mesa.

Las piernas y muslos también deben formar un ángulo similar, y si no es posible, un reposapiés puede ayudar. Mantén la silla cerca de la mesa para que la mitad de tu antebrazo quede apoyada cómodamente.

Ubicación de teclado y mouse

El teclado debe ser independiente de la pantalla y el ratón lo más cerca posible, dejando suficiente espacio para no forzar brazo, muñeca o mano. Esta disposición reduce el riesgo de tensiones musculares y favorece la comodidad durante la jornada laboral.

Postura frente al monitor

La distancia de la pantalla a tus ojos debe ser superior a 40 cm, y la parte superior del monitor debe coincidir con la altura de tus ojos.

Si tu pantalla no es regulable, utiliza objetos estables para conseguir la altura deseada. Ajusta la luminosidad, el contraste y el tamaño de los caracteres; lo ideal es fondo claro con letras oscuras para reducir la fatiga visual.

Ejercicios en tu escritorio

No mantengas una postura estática. Mueve las piernas de vez en cuando y realiza pequeños estiramientos de cuello y brazos. Cada 60 o 90 minutos, haz pausas oculares: aleja tus ojos de la pantalla, mira un objeto lejano o cierra los ojos y mueve los globos oculares.

Pausas activas

Aprovecha estos momentos para archivar documentos, llenar tu botella de agua o dar unos pasos. Estos descansos ayudan a tu circulación, reducen el cansancio y mejoran la concentración. También son ideales para despejar la mente y retomar las tareas con mayor enfoque.

Pasar muchas horas frente a la computadora no tiene por qué afectar tu salud si aplicas hábitos correctos. Ajustar la silla, la altura del monitor, la posición del teclado y hacer pausas activas son medidas clave para cuidar tu postura. Con estos simples cambios, podrás trabajar cómodamente, reducir el cansancio visual y muscular, y proteger tu bienestar durante toda la jornada.