Nicolás Maduro: Suiza congela activos del líder chavista tras su captura por parte de EE. UU.

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Consejo Federal de Suiza informó su decisión oficial de congelar de manera inmediata todos los activos de Nicolás Maduro y otras personas asociadas a él que poseen en dicho país. La medida se da luego de la captura del exdictador chavista por parte de Estado Unidos.

Prevención de fuga de activos

La acción del Gobierno suizo, según detallaron, tiene el fin de prevenir una fuga de activos en el marco de la inestabilidad política genera tras la detención de Maduro en Caracas. La medida no se aplica a los miembros del gobierno venezolano actual, pues quedan excluidos del alcance de la nueva regulación.

El pronunciamiento, indica que la congelación de activos se fundamento en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). Se trata de una medida cautelar que tiene el objetivo de bloquear cualquier intento de transferir fondos fuera del país, especialmente en un contexto de cambio de poder.

Además, señalaron que, en caso de que futuras investigaciones determinen que dichos fondos fueron adquiridos de manera ilícita, Suiza se comprometerá a garantizar que estos activos sean destinados en beneficio del pueblo venezolano.

Esta acción se suma a las ya vigentes contra Venezuela desde el 2018, instauradas bajo la Ley de Embargo, que contemplaban la congelación de activos relacionados a ciertas figuras e instituciones venezolanas. Esta disposición apunta específicamente a personas que no había sido anteriormente incluidas en las listas de sanción Suiza, ampliando el alcance de la restricciones económicas.

La congelación de activos tiene una vigencia inicial de cuatro años y está sujeta a revisión conforme evoluciones la situación política y judicial. La medida también facilitará un eventual proceso de asistencia judicial recíproco entre Suiza y las autoridades venezolanas de existir pruebas de adquisición ilícita de fondos.

Nicolás Maduro comparecerá ante tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro, el líder chavista y presidente de Venezuela desde el 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, ha caído en manos del Gobierno de Estados Unidos. Tras su traslado a una cárcel de Nueva York, se dio a conocer la fecha de su primera audiencia.

Según informó el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, se espera que el destituido expresidente venezolano haga su primera aparición ante el tribunal de la ciudad neoyorquina este lunes 5 de enero. La hora estimada de su comparecencia es a las 12 p.m. ET., que corresponde al mismo horario en el Perú.

Es en el marco de todo lo que ha venido sucediendo en torno a Nicolás Maduro, desde el sábado 3 de enero, que Suiza congeló los activos del exdictador chavista.