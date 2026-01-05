Juicio a Maduro inicia HOY: "EEUU considera que tienen competencia para juzgar si sus intereses están en juego"

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 5 de enero, el destituido expresidente de Venezuela Nicolás Maduro comparecerá por primera vez ante el tribunal de Nueva York, en el inicio formal del largo proceso judicial que enfrentará en Estados Unidos.

El mismo día de su captura, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló una nueva acusación formal contra el líder chavista, como parte del caso penal de tráfico de drogas que el Gobierno federal mantiene en la corte desde hace 15 años.

Estados Unidos puede juzgar a extranjeros si afectan sus intereses

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista y experto en temas de extradición, Vladimir Padilla, aseguró que la potencia norteamericana se considera competente para juzgar casos en los que sus intereses se vean afectados.

"Nos guste o no, Estados Unidos, así como tienen normas anticorrupción, tiene una norma general que se llama competencia, donde consideran que ellos la tienen para juzgar donde hay intereses norteamericanos en juego, así se lleve a cualquier parte del planeta", explicó.

En ese sentido, Padilla sostuvo que, de cara al juicio de Maduro, Estados Unidos debe probar que Venezuela haya estado ingresando no solo droga a su país, sino armas mediante tráfico, y que el exmandatario está involucrado en el Cartel de los Soles como cabecilla.

Maduro y Cilia Flores son trasladados a un juzgado federal en Manhattan, en Nueva York.

Por su parte, señaló que el líder del régimen chavista podrá negociar con la Fiscalía Suprema, brindándole información. Padilla consideró que el líder venezolano podría obtener un tratamiento especial si esto se da.

"Todo es posible. Lo que debe quedar claro es que, a diferencia de otros lados, lo va a evaluar un Fiscal y un Poder Judicial que, a todas luces, va a ser totalmente imparcial. Acá no hay un tema político", aseguró.

Juicio a Maduro demoraría a partir de dos años

Respecto a las penas que podria recibir, estas "son acumulativas, no tienen límites", pues le podrían dictar más de una cadena perpetua. Por ello, el experto consideró que Maduro podría pasar el resto de sus días en la cárcel.

"Él también puede, como defensa, establecer todo lo que ya se ha venido discutiendo: que ha sido un mal arresto, que no ha habido una imputación básica contra él. Todo lo que tenga que discutirse, lo discutirá y eso es muy importante legalmente", agregó.

Según el penalista, el juicio de Nicolás Maduro Moros ante los tribunales estadounidenses demorará, por lo menos, dos años, en los cuales el exmandatario permanecerá recluido en el centro de detención de Broklyn, en Nueva York.

"(La duración) Va a depender mucho de cómo se desarrollen los acontecimientos de cada uno, el tema probatorio, los testigos, cómo se van a desarrollar las audiencias, entre otros", agregó.

A vísperas del inicio de la primera audiencia de Maduro en Nueva York, el penalista Vladimir Padilla afirmó que la legislación Estados Unidos permite a sus tribunales juzgar incluso a ciudadanos extranjeros como Maduro, siempre que el caso afecte los intereses del país.