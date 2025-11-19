Anuncia corte de luz el 20 y 21 de noviembre: Revisa AQUÍ si tu zona se verá afectada con la medida

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde el jueves 20 al viernes 21 de noviembre, se tiene programado cortes de luz. Conoce en esta nota si tu zona está dentro de la lista de los que se verán afectados por la interrupción temporal del servicio eléctrico en el país.

¿Por qué será el corte del servicio de energía eléctrica?

A través de sus redes sociales y páginas oficiales, la empresa Hidrandina, encargada de la distribución de energía en el norte del país; al igual que la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal), anunciaron que realizarán la interrupción del servicio este jueves y viernes afectando a algunas zonas del país.

Respecto al motivo de la medida, las empresas detallaron que se da por mantenimiento de redes de media tensión, subsanación de deficiencias, cambio de transformador, traslado de carga por calidad de producto y más acciones que permitan brindar un mejor servicio a la ciudadanía sin complicaciones en el futuro.

En ese marco, te brindamos la información necesaria para que puedas programar tus actividades, tomando en cuenta estos cortes programados.

Corte de luz programado para el 20 de noviembre

La empresa Hidroandina detalla que el corte se dará en la región de La Libertad, este 20 de noviembre:

Zonas afectadas: Urb. San Andrés V Etapa - Av. Juan Pablo II Nº Mz B; Mzas A, B. Urb. Vista Hermosa - Mzs. A, B.

Av. Juan Pablo II Nº Mz B; Mzas A, B. Mzs. A, B. Horario: Desde las 08:30 a.m a 10:30 a.m.

También habrá corte en la Urb. La Rinconada: Av. Camino Real Nº Mza. O. Urb. Popular Independencia: Av. La Libertad Nº Mza. D; Jr. Francisco Bolognesi Nº Mza. E; Mzas D, G, H, I. Sector Fundo las Animas: Ca. Alfonso Ugarte mza E; Ca. Libertad mza I, cdra. 2; Ca. Sucre mza E; Jr. Francisco Bolognesi Mzas E, F; Mzas C, D, E, F, G, H, I, J, K, L1, O; Pról. Libertad cdra. 2. Desde las 11:00 a.m a 1:30 p.m.

Interrupción del servicio por mantenimiento de redes de media tensión.

Sin luz el viernes 21 de noviembre

Según Seal, el corte de luz se ejecutará en Arequipa este 21 de noviembre, precisamente en las urbanizaciones del distrito de Miraflores (Alto Juan XXIII, Buen Amanecer, Edificadores Misti, Juan XXIII Zona A y B, La Galaxia, Los Girasoles II, Los Incas, Prolongación Goyeneche, Villa Arica, Villa Coyllorite). La interrupción se dará desde las 7:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. por mantenimiento de redes.

Asimismo, en la provincia de Islay, el distrito de Mollendo sufrirá el corte de luz entre las 7:30 a.m. y las 3:30 p.m. Las zonas afectadas incluyen las urbanizaciones Alto Bellavista, Alto San Martín, Apvis Los Olivos del Puerto, Bellavista, Los Pinos, Obreros Municipales, San Martín, Villa Lourdes 2 Etapa y Villa Magisterial, debido a la subsanación de deficiencias.

Corte de luz en Arequipa, según SEAL, este 21 de noviembre.

La región de Áncash y Cajamarca también sufrirán el corte de luz el viernes, según Hidrandina, de la siguiente manera:

Zona afectada en Áncash: Distrito de Huari y Cajay desde las 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Zona afectada en Cajamarca: En los Baños del Inca - C.P.M. El Cerrillo, C.P.M. Otuzco, C.P.M. Colguetin, Quinuapata, Alto Miraflores, Armando Revoredo Iglesias, San José de las Madres, Manzanamayo, Condominio la Estancia El Cerrillo, Lotiz. El Cerrillo, Rumipampa Baja, Tartar Grande, Bajo Otuzco. Desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Es así como Seal e Hidrandina anunció que cortarán la luz el jueves 20 y viernes 21 de noviembre por trabajos de mantenimiento en regiones como Arequipa y La Libertad.