Donald Trump reitera que Estados Unidos "está a cargo de Venezuela" tras captura de Nicolás Maduro

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ratifica su hegemonía sobre Venezuela. Tras derrocar a Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó que "están al mando" del país sudamericano, a menos de 24 horas de la captura y traslado del líder chavista, junto a su esposa, Cilia Flores, a Nueva York.

En diálogo con la prensa al interior del Air Force One, el titular de la Casa Blanca sostuvo que van a arreglar un "país fallido". Además, se refirió sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nombró en el cargo, la noche del sábado 3 de enero.

Se adjudican el control de Venezuela

Consultado sobre la coyuntura política del país sudamericano, en especial sobre la reciente asunción al cargo de la también vicepresidenta de Nicolás Maduro, Trump sorprendió al decir que "están tratando con la gente que acaba de juramentarse". No obstante, y fiel a su picardía, el mandamás de la Casa Blanca ratificó su posicionamiento, no dejando dudas sobre quién gobierno a Venezuela ahora.

"Significa que nosotros estamos a cargo del país. Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido. Un desastre en todos los sentidos", mencionó.

En ese sentido, reiteró su disposición de trabajar a corto plazo con la actual cúpula chavista, siempre y cuando cumplan los objetivos de Washington. Cuestionado sobre si la operación militar buscaba el control del petróleo o el cambio de régimen, Trump respondió que "se trata de la paz en la Tierra".

¿Qué dijo Delcy Rodríguez?

Pese a la postura radical de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, la mandataria interina de Venezuela, envió un mensaje de conciliación a Estados Unidos, con el objetivo de entablar una "agenda de cooperación y desarrollo compartido".

"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo", sostuvo en sus redes sociales.

En ese sentido, le envió un mensaje directo a Donald Trump, señalándole que "nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra". En la previa, tanto el mandatario estadounidense como Marco Rubio, secretario de estado de los EE. UU., advirtieron que tomarían "presiones" más fuerte contra Venezuela de hacer "cosas incorrectas".

Desde Washington reafirman su manejo político sobre Venezuela, reafirmando que habrá elecciones y descartando - por ahora - un segundo ataque militar contra el país sudamericano.