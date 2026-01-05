Fuertemente custodiado: Así fue trasladado Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nicolás Maduro comparece este lunes, 5 de enero, ante un tribunal de Nueva York. En ese marco, se revelan imágenes de su traslado al juzgado donde enfrentará cargos federales estadounidenses, incluyendo narcotráfico.

Nicolás Maduro fue trasladado en helicóptero

¡Cayó Nicolás Maduro! Fue la noticia que sacudió el ámbito político internacional en la madrugada del último sábado, 3 de enero. Pues bien, un ataque militar de EE. UU. en Venezuela logró la captura del líder chavista y su esposa Cilia Flores. Tras este hecho, se sigue de cerca cada movimiento del expresidente de Venezuela, ahora en manos del gobierno de Donald Trump.

Como se sabe, este lunes, 5 de enero, Maduro comparecerá ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York para su lectura de cargos de narcoterrorismo. Desde muy temprano, fue captado por las cámaras con gran resguardo de agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), quienes portaban sus respectivas armas y se mantenían vigilantes ante cualquier movimiento sospechoso alrededor durante su traslado de la cárcel de Brooklyn a Manhattan.

El helicóptero que transportaba a Maduro aterrizó en un helipuerto de Manhattan antes de su comparecencia por primera vez ante el juez Alvin Hellerstein, que está pactada en principio a las 12:00 hora local.

Nicolás Maduro trasladado a tribunal de Nueva York.

Nicolás Maduro enfrentará la justicia estadounidense

En las fotos también se le ve al exmandatario usando el típico traje de un preso en EE. UU. y usando grilletes, mientras agentes de la DEA y efectivos policiales lo conducen hasta un vehículo blindado junto a su esposa Cilia Flores.

Nicolás Maduro, aparentemente, subió con un poco de dificultad, ya que recordemos que antes de esas imágenes circularon otras en las que se le mostraba adolorido y quejándose al bajar, alegando tener un pie lastimado.

Maduro descendió del helicóptero y fue subido a un camión blindado escoltado por fuerzas de seguridad.

Hasta la llegada del dirigente chavista y su esposa al tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, las calles que rodean el edificio permanecieron interrumpidas por agentes de las fuerzas del orden que acordonaron la zona, evitando presencia de ciudadanos de pie para evitar cualquier riesgo durante su arribo.

Maduro y Cilia Flores son trasladados a un juzgado federal en Manhattan, en Nueva York.

¿Cuáles son los cargos contra Nicolás Maduro?

El sábado, 3 de enero, la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, afirmó que Nicolás Maduro ha sido imputado en un tribunal de Nueva York y advierte de que "enfrentará la ira de la Justicia estadounidense" por los siguientes cargos y delitos:

Conspiración narcoterrorista.

Conspiración para importar cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos y en apoyo de actividades criminales calificadas como terroristas por Washington.

Asimismo, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, a su esposa Cilia Flores se le imputan cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal de la cual es acusado Maduro.

Noticia en desarrollo...