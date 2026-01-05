INPE realizó el traslado de 100 internos de alta peligrosidad hacia el penal de Challapalca

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde que José Jerí asumió la presidencia del Perú de manera interina, ordenó una serie de operativos en los penales de Lima y el Perú con la finalidad de combatir la criminalidad que impera en el país.

Las primeras acciones tomadas fueron realizar requisas sorpresivas en estas instituciones carcelarias encontrando objetos no permitidos y otras facilidades con las que contaban los reos. Ahora, el Instituto Nacional Penitenciario realizó el traslado de un centenar de presos de alta peligrosidad siguiendo la línea indicada por el Ejecutivo.

100 reos de alta peligrosidad fueron trasladados a Challapalca

A través de sus redes sociales, el INPE emitió un comunicado donde anunció que 100 reclusos de alta peligrosidad, pertenecientes a diferentes prisiones de Lima, serán llevados hasta la cárcel de máxima seguridad ubicado de Challapalca.

Según indicó la entidad, estos reos pertenecen a diversas organizaciones criminales y enfrentan cargos como robo agravado, extorsión, sicariato, homicidio, tráfico ilícito de drogas y tráfico ilícito de armas. Además, 66 de ellos cuentan con sentencia activa, mientras que otros 34 continúan afrontando procesos judiciales.

En esa misma línea, se indicó que los presos trasladados pertenecían a los penales de Lurigancho, Ancón I, Castro Castro, Callao y Huaral. De acuerdo al INPE, estos serán reubicados en Challapalca bajo estrictas medidas de seguridad.

El propio presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, lideró este operativo desde el Penal de Lurigancho. Además, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, también estuvo presente supervisando este accionar.

"El presidente del INPE, Iván Paredes, encabezó el operativo de traslado de 100 internos de alta peligrosidad, hacia el penal de Challapalca, bajo estrictas medidas de seguridad. Estos internos, provenientes de 5 penales de la Of. Regional Lima, pertenecen a diversas organizaciones criminales", indicó la entidad en redes sociales.

Lucha contra la extorsión

Es importante precisar que José Jerí ha indicado en más de una oportunidad que las cárceles en el Perú se han convertido en el centro de operaciones de bandas criminales. Por ello, indicó que hará todo lo posible por acabar con esta situación en medio de la lucha contra la criminalidad.

"La inseguridad ha tomado nuestras calles, pero en gran medida se debe a la articulación de quienes están recluidos en penales. Entonces, a ellos me dirijo: si siguen sometiendo nuestras calles, vamos a entrar con más decisión a los penales. Entonces, pórtense bien, porque si no vamos a cambiar todo lo que se puede cambiar en los penales. Es una advertencia", precisó meses atrás.

