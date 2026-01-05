¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este lunes, 5 de enero

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El mercado pone en la mira a las principales materias primas y algunos activos financieros tras la captura de Nicolás Maduro por orden del presidente de EE. UU., Donald Trump. En ese marco, se revela cuál es el precio del dólar este lunes, 5 de enero: ¿Subió o bajó?

¿Bajó el precio del dólar este lunes en Perú?

La intervención de Estados Unidos en Venezuela el último sábado 3 de enero, abre un escenario de alta incertidumbre sobre cuál sería la reacción de los mercados y los posibles efectos económicos, en particular sobre dos variables altamente sensibles para los mercados: el tipo de cambio del dólar y el precio internacional del petróleo.

Pues, recordemos que el precio de esta divisa estadounidense en Perú está regido por muchos más factores, entre ellos las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED). Por ello, si estás pensando en comprar o vender dólares este lunes en el país, es primordial entender primero qué pasa en el mundo y cuáles son sus repercusiones en nuestro mercado cambiario.

Una entidad del Estado que te permite conocer a diario cuál es el comportamiento de esa moneda extranjera en nuestro país, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), adscrita el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que te mostramos a continuación par evitar pérdidas o afectaciones en tu economía:

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado, no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

Tipo de cambio del dólar paralelo

Otros factores que ocasionan fluctuaciones en la divisa en Perú son los precios de las commodities como el cobre y el oro, que puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio, así como los factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, y la intervención del Banco Central de Reserva del Perú comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Otros valores que debes tener en cuenta al momento de querer comprar o vender dólares, es los del mercado paralelo o las principales casas de cambio. Es así que según el portal cuantoestaeldolar.pe, el valor del dólar es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.345 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿Captura de Maduro tuvo impacto en el petróleo?

Antes de la apertura de las bolsas europeas, el petróleo registraba descensos próximos al 0,6%, en un contexto marcado por la reciente operación militar de Estados Unidos en la que fue capturado Nicolás Maduro.

Además, esto se da en medio del anuncio de Donald Trump de que asumirá el control político de Venezuela, prometiendo una reconstrucción integral de su economía y priorizando la modernización de la industria energética. En Exitosa, el economista Guido Pennano señaló que, tras ese panorama internacional, el precio del petróleo se mantiene entre 61 y 62 dólares por barril.

Finalmente, Pennano precisó que, en corto plazo, no habría efectos económicos en Perú. "Prácticamente nada", precisó.

De esta manera, se reveló cuál es el precio del dólar en Perú este lunes, 5 de enero, tras la incertidumbre por la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de Trump de que EE. UU. asumirá gobernará Venezuela hasta que haya una "transición segura".