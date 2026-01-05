Nuevo sismo remece Perú esta mañana: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del temblor sentido HOY 5 de enero

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo remeció Perú hoy, lunes 5 de enero, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la mañana de este lunes 5 enero, precisamente a las 8:34 a. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.7 con el punto de referencia a 13 kilómetros al oeste de Chilca, provincia de Cañete, región Lima.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 51 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 12.58 y -76.64, teniendo una intensidad III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0013

Fecha y Hora Local: 05/01/2026 08:34:44

Magnitud: 3.7

Profundidad: 51km

Latitud: -12.58

Longitud: -76.84

Intensidad: III Chilca

Referencia: 13 km al SO de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 5, 2026

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los siguientes implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables para esta clase de acontecimientos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.7 ocurrido a 13 km al SO de Chilca, Cañete - Lima. pic.twitter.com/Rv28ecfsDT — COEN - INDECI (@COENPeru) January 5, 2026

La continuidad de sismos es recurrente en nuestro país, en el 2025 se registraron más de 800 de movimientos en la zona costera del Perú. Las autoridades no deben dejar a un lado las medidas preventivas y la población tomar conciencia sobre cómo reaccionar ante esta clase de acontecimientos por su seguridad y sus vidas.