Tragedia en Arequipa: Despiste de camioneta en Camaná deja el saldo de un fallecido y 5 heridos

05/01/2026

Un trágico accidente de tránsito se ha registrado en la provincia de Camaná, en la región Arequipa, donde un despiste de camioneta dejó como saldo una persona fallecida y otras cinco resultaron heridas.

Accidente de tránsito en Camaná

De acuerdo a información recabada por un equipo de Exitosa, el lamentable hecho ocurrió específicamente en la Panamericana Sur, a la altura de la playa El Chorro, en la provincia de Camaná, donde cinco personas resultaron heridas y una persona falleció.

Cabe mencionar que las víctimas fueron auxiliadas por la Compañía de Bomberos N° 35 de Camaná con el apoyo del personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial y, trasladadas de emergencia al Hospital de Camaná.

Debido a la gravedad del siniestro fue necesario que se recurra al uso de una máquina hidraúlica para poder retirar el vehículo que terminó cayendo a un canal de regadío, en el mismo lugar de los hechos.

En la zona del fatídico accidente se encuentran efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), bomberos y Serenazgo resguardando la zona. Por el momento, se espera la llegada del fiscal del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver, el cual permanece aún sin ser identificado. Vale precisar que, lamentablemente, el exceso de velocidad habría sido la causa por el cual este vehículo perdió el control.

Accidente múltiple se registra en Camaná

Otro accidente de tránsito, se produjo la mañana del reciente domingo 4 de enero, en el sector Quebrada del Toro, en Camaná, en la que una SUV y un automóvil sedán colisionaron de forma frontal contra un camión de carga que circulaba por la vía.

De acuerdo a información preliminar, las personas que iban en los vehículos quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos lo que terminó exigiendo la inmediata intervención de los servicios de auxilio.

Hasta el lugar del accidente acudieron personal de la Compañía de Bomberos N°35 de Camaná, ambulancia de Covinca y la Policía de Carreteras con el principal objetivo de liberar a los agraviados.

Para ello, los rescatistas hicieron uso de herramientas de corte y efectuaron la estabilización inicial y procedieron a coordinar el traslado de las personas lesionadas al centro de salud de la provincia.

