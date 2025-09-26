Juan José Santiváñez: Mesa Directiva del Congreso evaluará este lunes censura al ministro de Justicia

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En los últimos días, se alcanzaron las firmas necesarias para presentar una moción de censura ante Congreso de la República contra el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

Este hecho se da luego que se difundieran unos audios protagonizado por el cuestionado ministro y Eduardo Arana donde Santiváñez le pide al actual premier interferir a favor del reo Marcelo Salirrosas para brindarle mejorar carcelarias.

Este lunes evaluarán censura a Juan José Santiváñez

En medio de esta coyuntura, el presidente del Congreso de la República, José Jerí, reveló que este lunes la Mesa Directiva evaluará si procede o no la moción de censura presentada contra Juan José Santiváñez.

"El día lunes que tenemos junta de portavoces donde aprovecharemos en encontrarnos con los demás integrantes de la Mesa Directiva ante el problema procedimental que hemos detectado tomaremos una decisión, con ayuda técnica de oficialía mayor, para tomar una decisión sobre el tema de la admisibilidad", indicó.

En esa misma línea, el mandamás del Poder Legislativo indicó que esta iniciativa contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos no habría cumplido con el procedimiento establecido por reglamento ya que no hubo una moción de interpelación previa a la censura. Por ello, definirán si esta postura es válida o no.

"Hay dos posiciones, los que consideran por un lado que la censura de por sí es un instrumento de control político que tiene que pasar directamente, y por otro lado que no ha habido un proceso de interpelación previa y en consecuencia hay una doble interpretación", añadió.

Evitó hablar de su bancada

Al ser consultado sobre su postura y la de su bancada Somos Perú, el presidente del Parlamento evitó dar detalles de ello ya que su posición lo obliga a velar por que se cumplan los procedimientos establecidos en el reglamento.

"De mi bancada, habla la a vocera de mi bancada, yo hablo como Congreso de la República y cualquier tipo de acción como interpelación, censura contra cualquier ministro de Estado tiene que seguir su curso legal sin ningún tipo de demora", finalizó.

Esta vez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos afronta una nueva polémica por unos presuntos audios que lo vinculan con el reo Marcelo Salirrosas.