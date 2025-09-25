¿Tienes resaca? Tips efectivos para aliviar el malestar y sentirte mejor tras una noche de alcohol

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Consejos

La resaca después de una noche de excesos es algo que nos puede pasar a todos y no le importa quién seas. Esa sensación de cansancio extremo, los mareos y hasta la mala onda pueden hacer que el día se sienta eterno. Por suerte, hay varios tips que de verdad ayudan a calmar la cruda y a que te sientas mejor mucho más rápido.

¿Qué provoca la resaca?

Después de una noche de copas, el cuerpo paga el precio. La deshidratación, la pérdida de minerales, la alteración del sueño y la caída de los niveles de glucosa en la sangre generan síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, sudoración excesiva y sensibilidad a la luz.

Cada organismo reacciona diferente, y la intensidad de la cruda depende del tipo y cantidad de alcohol consumido, el peso corporal, la edad y la calidad del sueño posterior.

Algunas bebidas oscuras como whisky, ron o vino tinto suelen dejar secuelas más fuertes por los congéneres que se forman durante la fermentación, mientras que bebidas claras como vodka o ginebra tienden a causar efectos más leves. Conocer esto ayuda a anticipar cómo podría sentirse el cuerpo al día siguiente.

Remedios caseros contra la resaca

Aunque no existe una cura instantánea, sí hay varias estrategias que alivian los síntomas y aceleran la recuperación.

Hidratación: Beber agua y sueros orales con electrolitos repone líquidos y minerales perdidos.

Café cargado: Ayuda a reducir la sensación de cansancio y mejora el estado de alerta, pero sin exagerar para no irritar el estómago.

Caldo de pancita o menudo: Este platillo caliente y rico en proteínas facilita la digestión y reconforta el estómago.

Comida picante: Estimula la circulación y reactiva el organismo, aunque no todos los estómagos lo toleran tras la ingesta de alcohol.

Bebidas azucaradas: El azúcar ayuda a estabilizar la glucosa y una bebida con gas puede favorecer la digestión.

Nueces y semillas: Aportan grasas saludables y proteínas que ayudan a equilibrar el organismo y mejorar los niveles de energía.

Aportan grasas saludables y proteínas que ayudan a equilibrar el organismo y mejorar los niveles de energía. Medicamentos comunes: Analgésicos como aspirina, ibuprofeno o naproxeno alivian dolores de cabeza y musculares, siempre acompañados de comida para proteger el estómago.

Consejos para prevenir la resaca

La mejor manera de evitar una resaca fuerte es la prevención. Comer antes de beber retrasa la absorción del alcohol, alternar copas con vasos de agua evita la deshidratación y dormir lo suficiente permite que el cuerpo se recupere más rápido. Beber con moderación sigue siendo la clave para no sufrir los efectos más intensos al día siguiente.

Así, tras una noche de alcohol, es normal sentir malestar, fatiga o mareos. Aplicar tips como hidratarse, comer adecuadamente y descansar ayuda a aliviar la resaca y recuperar energía más rápido, haciendo que el día siguiente se sienta más cómodo y menos pesado.