El fin de una era: MTV cierra sus canales de música icónicos este 31 de diciembre

Durante varias décadas MTV se convirtió en el canal de música por excelencia a nivel mundial con un estilo definido al que sumó juventud y cultura pop. A vísperas de Año Nuevo, la casa televisa cierra el telón de una era de altos y bajos.

El adiós de MTV y el fin de una era

Sus pantallas marcaron tendencias, lanzaron carreras y acompañaron diversas generaciones, pero ello acabó. La cadena finalmente cierra las señales internacionales de sus canales dedicados a la emisión de videos musicales las 24 horas a partir de hoy, 31 de diciembre.

Con dicha decisión, se marca el fin de una transmisión que durante años funcionó como una especie de 'vitrina' para artistas emergentes y consagrados. Eso sí, cabe mencionar que, si bien el apagón es definitivo para estas señales, la marca como tal no desaparece por completo.

En tal sentido, en Estados Unidos, el canal continúa al aire mientras la empresa se toma el tiempo para definir el rumbo de su programación, que actualmente se inclina hacia la creación de realities y contenidos de entretenimiento que mantienen presencia en la televisión tradicional.

Así que a partir de esta medianoche, los canales que desaparecieron son: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, Club MTV, MTV Live, MTV Hits, NickMusic, entre otros.

En un sorprendente ejemplo de simetría histórica, MTV Music tomó la decisión de cerrar sus emisiones con la proyección del clip Video Killed the Radio Star, de The Buggles, el primer vídeo musical emitido desde el lanzamiento de MTV en 1981. El tema fue precedido por otra melodía popular y alusiva a esta despedida: Bye, bye, bye, de N'Sync.

@sopitasfm MTV pone fin a una era y cerró la señal internacional de los canales donde todavía ponían videos musicales. 🥲📺🎶 Estos fueron algunos de los últimos videos que se emitieron en esos canales. 🥹 ♬ Bye Bye Bye - *NSYNC

¿Por qué cierra sus canales de música MTV?

La manera de consumir música en la actualidad fue la razón por la cual la cadena MTV tomó la decisión de cerrar sus canales de musica. Su propuesta que desplazó en la década de 1980 a la radio como el principal escaparate de estrenos musicales, hoy enfrenta un contexto en el que priman las plataformas digitales e inmediato consumo.

En ese contexto, los canales musicales 24/7 comenzaron a perder relevancia frente al algoritmo y la elección individual por lo que MTV quedó rebasado por la lógica digital.

En escenario en el que el consumo de la música ha cambiado, la icónica cadena MTV protagonizará el fin de una era tras el cierre de sus canales musicales este 31 de diciembre, en el marco de Año Nuevo.